El comerç de l’Escala «salva dignament» la campanya de Nadal gràcies al turisme francès, segons descriu el president de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l’Escala (UBET), Dani Espinal. La primera part de la campanya, fins al dia 24 de desembre, amb clients bàsicament locals, va ser més fluixa que la de l’any anterior. No obstant això, cal destacar que la campanya de l’any passat va comptar amb restriccions als centres comercials, que van beneficiar les botigues i el petit comerç. D’altra banda, la setmana entre el dia de Nadal i Cap d’Any va ser molt profitosa pels comerços escalencs gràcies al turisme francès.

A més, la pista de patinatge i el parc d’aventures que ha instal·lat la UBEC a la plaça Catalunya han estat un èxit, ja que «han comptat molt públic i la gent està contenta. La pista de patinatge i el parc d’aventures no s’havien fet mai a l’Escala i la resposta està sent positiva», explica Espinal. Aquestes atraccions es podran trobar fins al dia 9 de gener.

No obstant això, aquestes dues activitats no han estat les úniques iniciatives de la UBET aquesta campanya de Nadal, ja que també han tirat endavant la proposta «2022 il·lusions». Aquest projecte consisteix en què els clients dels comerços adherits rebran vals per un sorteig, en el qual es poden guanyar 2.022 euros per gastar en els comerços escalencs si el número del val coincideix amb el del sorteig del dia del nen.

D’altra banda, aquesta campanya de Nadal ha coincidit amb l’obertura de l’Oficina de Comerç, impulsada des de l'Ajuntament. Aquesta oficina serveix com a «eina per als empresaris, per a qui vulgui obrir un comerç nou, o qui ja el tingui i necessiti alguna ajuda per aconseguir subvencions, actualitzar-se per complir noves normatives o per fer algun tràmit», explica la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Marta Rodeja.

L’oficina també té la funció de dinamitzar el comerç local, ja sigui amb decoracions segons l’època de l’any o amb altres tipus d’iniciatives. L’oficina té una relació constant amb la UBET.

Finalment, té una tercera línia d’observatori per tenir estadístiques per poder prendre decisions amb campanyes de màrqueting i per donar una mica de coneixement del teixit empresarial i comercial del municipi. Aquest observatori es feia fins ara des de l’Àrea de Turisme i Promoció Econòmica del consistori, però «hem volgut donar-li més entitat i visibilitat», descriu la regidora Marta Rodeja.

Per tancar el Nadal al municipi falta la tradicional cavalcada de Reis. Si no hi ha «canvis molt forts» en la pandèmia, els reis entraran per mar a l’Escala i es desplaçaran al campament reial, situat a la Mar d’en Manassa.