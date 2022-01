Els infants del municipi de Peralada han viscut un matí emocionant. Aquest diumenge 2 de gener, han rebut la visita del patge Martí i de la seva patge acompanyant.

Aquests han parat a la plaça del poble per acollir part de la comitiva reial. La trobada ha estat per poder recollir les cartes dels nens i nenes de Peralada, per tal que les puguin fer arribar a Ses Majestats els Reis d'Orient.

La cavalcada serà el dimecres 5 de gener a les 18 h a Vilanova de la Muga, i a les 19.30 h, a Peralada, amb focs artificials i l'espectacle de percussió i abanderats de Tokem x tu.