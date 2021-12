Ens toca viure un cap de setmana de Cap d’Any "amb una temperatura impròpia per l’època, amb sol, poc vent, inversió tèrmica i ambient molt suau a cotes altes", tal com comenta el Meteocat.

Aquest mateix servei, també ens facilita informació sobre el temps amb recomanacions.

#MeteoMuntanya

Cap de setmana de Cap d’Any amb una temperatura impròpia per l’època. Sol, poc vent, inversió tèrmica i ambient molt suau a cotes altes.



Més detalls per planificar la vostra activitat, aquí:



👉 https://t.co/arTvuzYBTz@FEEC_cat @bomberscat pic.twitter.com/07motn9FoM — Meteocat (@meteocat) 30 de diciembre de 2021

I és que la situació climàtica convida a sortir de casa, però cal que recordem les mesures preventives per a evitar el risc de contagi del coronavirus. Aquest temps quasi primaveral afavoreix el comerç i el turisme, un fet que es pot copsar en molts espais de la nostra comarca.

El temps de divendres i del cap de setmana amb el qual encetarem l'any no ens durà cap mena de canvi. En tot cas, la temperatura haurà tocat sostre a muntanya segurament divendres, dissabte es mantindrà extraordinàriament alta i diumenge iniciarà una lleugera baixada que continuarà dilluns. Ara bé, tots aquests dies seguirem amb un ambient molt suau per l'època i no serà fins dimarts al vespre quan ens pugui arribar un canvi de temps amb alguna precipitació i una normalització de la temperatura.