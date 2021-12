El ple de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat definitivament el pressupost general per a l'exercici del 2022, de 65 milions d'euros, en el transcurs d'una sessió extraordinària urgent celebrada aquest dijous, 30 de desembre, i que podrà entrar en vigor el primer dia de l'any nou. Com ja va passar durant la sessió de novembre, la proposta del Govern ha sumat el vot favorable dels tres regidors no adscrits i els set vots en contra dels grups de Junts per Figueres i Ciutadans. L'alcaldessa Agnès Lladó ha expressat la seva "felicitació més sincera a l'esforç fet per la regidora d'Economia i Hisenda, Maria Gratacós, i a tot l'equip dels serveis tècnics de l'Ajuntament" per haver aconseguit portar els comptes municipals a bon port. Jordi Masquef, portaveu de Junts, ha argumentat el vot negatiu "ja que el govern no va atendre cap de les nostres peticions". Per Héctor Amelló, de Ciutadans, l'oposició al pressupost presentat "és per coherència, com vam fer amb l'augment de les ordenances fiscals". El ple també ha debatut i aprovat, amb el vot favorable dels quatre grups que formen el Govern, la incorporació d'una persona per a reforçar l'equip de comunicació.

L'alcaldessa Lladó ha tancat la darrera sessió del 2021 desitjant "esperança, il·lusió i recuperació" per superar el dur tràngol de la pandèmia i les seves conseqüències.