Jaume Planella, fins ara regidor al ple de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i membre de l'equip de govern, ha renunciat per motius personals i familiars al seu càrrec. Jaume Mach ha agafat le relleu i ha entrat com a regidor en l'últim ple municipal.

Jaume Mach, membre del grup de treball de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), assumeix les regidories de Joventut, Transparència i retiment de comptes, Habitatge i Cooperació i agermanaments.

Com afronta el càrrec?

L’afronto amb el màxim respecte i la màxima il·lusió possibles. El regidor que m’ha passat el relleu ha realitzat una gran tasca i espero seguir en la mateixa línia. És una oportunitat poder treballar pel poble, i també és una gran responsabilitat.

Manté les àrees que havia encapçalat Jaume Planella. Amb idees per tirar endavant?

Sí, més que un canvi, es tracta d’un relleu, ja que mantindré totes les àrees d’en Jaume Planella. També, la presència als diferents òrgans i entitats. No implica cap canvi organitzatiu a enlloc, és un canvi de cognom. Aquestes setmanes les hem dedicat a fer el traspàs de regidories. De bon principi, semblava que, amb les tasques projectades, ja tindria prou feina, però van sorgint idees, de mica en mica. De tota manera, cal observar que les àrees que portava en Jaume i que ara portaré jo les treballem en comissions de l’assemblea local de la CUP. Per això, els projectes no són personalistes i són fruit d’un treball d’equip. De fet, en Jaume Planella estarà de ben segur treballant de valent en aquestes comissions.

Com valora la política en matèria d’Habitatge?

La valoració és d’un gran projecte. Si bé, fins ara, s’ha visualitzat la feina d’estudi de la situació actual, la creació de l’Oficina Local d’Habitatge i les primeres pinzellades de les línies de treball, ben aviat es publicaran les bases de la borsa de lloguer d’habitatge assequible i serà palpable, juntament amb altres iniciatives, la feina que s’ha estat fent fins ara.

Quin és l’objectiu principal de la CUP d’aquí al final del mandat?

Tant pel que fa a les àrees que portem els dos regidors com a l’acció del govern municipal, en general, que es pugui observar la sensibilitat que hi hem aportat: un municipi on el govern estigui al servei de les persones, socialment més just, més transparent, més participatiu i més sostenible. Per això treballarem de valent, nosaltres.