“Tothom sap que Figueres necessita una nova estació d'autobusos i per això no entenem que JxCat i ERC s'hi oposin”. Així s'ha expressat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, després del bloqueig dels grups parlamentaris de JxCat i ERC a la seva proposta de començar a dissenyar el projecte de la nova estació d'autobusos de la ciutat. “Voten en contra d'una proposta que, a més, és àmpliament demandada pels veïns des de fa molt temps”, ha indicat.

La formació taronja va presentar una esmena als pressupostos de la Generalitat en la qual sol·licitava iniciar els tràmits per a construir la futura estació d'autobusos “perquè l'actual ni es troba en l'emplaçament més idoni ni és funcional”. De fet, el portaveu figuerenc remarca la necessitat de canviar la ubicació de l'actual estació d'autobusos per a "facilitar la circulació dels mateixos per la ciutat d'una forma fluïda, permetre una millor cobertura del servei de transport públic" i, a més, “solucionar els problemes de seguretat que ara mateix té la zona de l'actual estació”.