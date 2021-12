La Fundació d’Ajuda al Disminuït de Roses (Fadir) no només dona servei als tres-cents socis amb diversitat funcional de la seva entitat, sinó que també intenta ajudar altres veïns del municipi que ho poden necessitar. «L’administració vol ajudar, però la burocràcia els fa anar molt lents. L’administració necessita les fundacions i entitats perquè som els que estirem el carro», afirma Manel Pulleiro, tresorer i responsable de transport i activitats de Fadir. «Encara que no sigui la nostra tasca, si podem fer-ho, per què no ho hem de fer?».

Fadir fa el transport del centre de dia Pi i Sunyer de Roses, transport a centres d’educació especial, cada dia de l’any porten el dinar a persones de mobilitat reduïda o a gent gran que no pot cuinar, interactua amb els usuaris i busquen als professionals que puguin ajudar els usuaris. També reparteixen aliments: «Últimament, cada cop hi ha més supermercats conscienciats amb no llençar menjar, i ens donen els productes a punt de caducar. Nosaltres els repartim a la gent que més ho necessita. Prioritzem les persones sòcies, però, si podem ajudar més gent, ho fem». Pulleiro explica que han rebut donatius de tota mena, des de furgonetes adaptades, cadires de rodes elèctriques o neveres, fins a cadires de rodes de plàstic perquè els usuaris les puguin utilitzar a la dutxa. Tot i això, i que «és trist acabar sempre amb els diners», admet que els donatius econòmics «realment es necessiten perquè encara que et cedeixin material, tot té costos de manteniment, subministrament o combustible i els acabes necessitant». Fadir busca la manera d’adaptar-se per a poder donar el millor servei possible amb el que disposen. Destaquen l’acompanyament de l’Ajuntament de Roses, que «sempre ens ha donat suport i ha buscat la manera d’ajudar-nos».