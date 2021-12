Després de les queixes de l’Horta Capallera de Figueres per la falta d’enllumenat nadalenc, exposades per l’Associació de Veïns i diversos ciutadans en l’anterior edició d’aquest Setmanari, el Govern municipal ha admès que la decoració festiva en el barri «era millorable» i que treballaria «per a resoldre la situació» per a la pròxima campanya. L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb els representants veïnals per a exposar-los la situació i amb el compromís de projectar noves instal·lacions en espais emblemàtics del barri. Un fet que s'ha vist acomplert.

Els veïns de l’Horta Capallera de Figueres lamenten la «foscor nadalenca» del seu barri Un dels problemes tècnics que no s’ha pogut superar enguany ha estat el de la col·locació d’enllumenat decoratiu, com s’havia fet altres anys, en diversos fanals públics, ja que l’empresa municipal Fisersa havia alertat que les instal·lacions provocaven el seu deteriorament. Aquesta mateixa setmana, s'han instal·lat noves decoracions en arbres i punts emblemàtics del barri, per complementar les tres úniques boles que hi havia al carrer Pení.