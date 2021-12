L'Ajuntament de Figueres ha aprovat en un ple extraordinari revisar l'ofici les disposicions i els acords que permetre fer aportacions als plans de pensions dels treballadors públics per valor d'1,8 MEUR des del 2014 i fins al 2020 que no s'ajustaven a llei. Així ho certifica l'informe emès pel cap del servei de Recursos Humans, la Secretària i la vicesecretària, que alerten de les possibles "responsabilitats administratives, comptables i penals" que podria comportar. L'informe jurídic conclou que les aportacions no s'haurien d'haver reprès l'any 2014 perquè implicaven un increment de la massa salarial i retributiva "prohibit expressament" per llei. Ara, el cas passa a la Comissió Jurídica Assessora, l'òrgan consultiu de la Generalitat.

L'afer es remunta al ple del 4 de febrer del 2014 quan es van estimar les al·legacions que demanaven recuperar les aportacions al pla de pensions i s'acordava habilitar crèdit per un import de 305.000 euros, a més de tres modificacions pressupostaries aprovades en decrets d'alcaldia, aleshores amb Marta Felip com a alcaldessa. Segons l'informe de secretaria, no s'hauria d'haver fet perquè "comportava un increment de la massa salarial respecte del 2013" i, per tant, "no era ajustat a llei", per un import de 252.145,40 euros.

L'informe, a més, conclou que això va permetre consolidar "de manera no ajustada a llei, un increment de la massa salarial que va permetre que en exercicis posteriors fins a l'actualitat es poguessin fer aportacions en exercicis on no es podria haver fet (del 2014 al 2017, ambdós inclosos) i per una quantia superior entre el 2018 i el 2020".

En concret i segons el document, el consistori no hauria d'haver pagat res entre aquells anys –tot i que va fer aportacions anuals d'entre 250.000 i 300.000 euros- i que entre el 2018 i el 2020, els imports s'haurien d'haver situat entre els 24.000 i els 99.000 euros. L'objectiu de la revisió d'ofici és "depurar vicis de nul·litat de ple dret" que "presumptament" es van produir durant set anys i "per tal d'adequar la quantia de la massa salarial i la quantia de les aportacions al pla de pensions a les que pertocarien, a dia d'avui, si s'haguessin tingut en compte les limitacions establertes".

Per això, es "recomana" la suspensió de les aportacions als plans de pensions per a l'exercici del 2021 per l'import superior a 102.480,42 euros i "suspendre les aportacions a plans de pensions de l'exercici 2022 fins que es resolgui la revisió". Una revisió que haurà de resoldre l'òrgan consultiu de la Generalitat. Fonts consultades apunten que els acords i les aportacions es van aprovar sense informes negatius.

El vicealcalde i regidor de Recusos Humans, Pere Casellas, diu que vist l'informe dels serveis jurídic han atès la seva recomanació i espera que es quedi en un mer "procediment normal". Durant la seva intervenció al ple, Casellas ha afirmat que han actuat amb diligència per resoldre-ho el més aviat possible. "La nostra voluntat és fer les coses tant bé com es pugui", ha dit tot afegint que en el seu moment els "juristes van considerar que estava ben fet".

Cs i els no adscrits, preocupats

Per la seva banda, el regidor de Cs, Héctor Amelló, i el no adscrit, Carles Arbolí, han mostrat la seva preocupa la situació i han demanat que els mantinguin informats de "l'evolució". "Confiem que no hi hagi conseqüències en el sentit que s'hagin de tornar diners i que tot quedi en un malentès", ha afirmat Arbolí.