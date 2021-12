L’Ajuntament de Llançà ha celebrat un acte d’homenatge en honor a tres dones rellevants del poble: Lutgarda Suñer, Isabel Exteberria i Francesca Llaó. Aquest tribut es materialitza a l’espai públic del municipi, ja l’Ajuntament ha acordat dedicar un carrer a cadascuna de les protagonistes en reconeixement a tots els anys de treball professional com a mestres a l’escola pública (Lutgarda Suñer i Isabel Etxeberria) i com a llevadora (Francesca Llaó).

Aquest passat dissabte, 18 de desembre, l’historiador Arnald Plujà va ser la persona designada per fer una conferència sobre les tres dones i sobre l’homenatge que li han fet. L’acte de Plujà, molt concorregut, es va celebrar a la sala de conferències de la Casa de Cultura.

Sobre les homenatjades

Isabel Etxeberria Gorriti, nascuda a Sant Sebastià (Euskadi), l’any 1915, era una mestra que va passar la major part de la seva vida professional a Llançà, on va exercir, primer, a l’escola Virgen de la Esperanza i, després, al CEIP Pompeu Fabra, entre els anys 1943 i 1980. L’any 1989, el consistori llançanenc li va concedir la Llança d’Or de la localitat.

Ludgarda Suñer, nascuda a Juià (Gironès), l’any 1912, va ser mestra a l’escola de nenes de Llançà, entre 1944 i 1959. Francesca Llaó (1900-2001) va ser llevadora entre 1928 i 1973, ajudant a néixer a centenars d’infants del poble.

«Entenc que són actes de justícia per a reconèixer i posar en valor la feina que han fet aquestes dones i pel poble de Llançà», manifesta l’alcaldessa, Núria Escarpanter, la qual vincula aquests actes «amb la memòria històrica per destacar dones importants i posar-les al lloc que es mereixen».

Jornada festiva

La matinal de dissabte passat va comptar amb bona participació dins del recorregut que van realitzar les autoritats municipals acompanyades de familiars i amistats de les homenatjades. «Molta afluència de públic, amb les famílies contentes i la xerrada d’Arnald Plujà, també, amb la sala plena», afirmava la mateixa alcaldessa, un cop acabat el recorregut.

Aquesta va ser una manera de donar més visibilitat a la tasca que han realitzat el col·lectiu femení al llarg dels anys de les seves vides a Llançà. Ara, que el municipi compta amb una alcaldessa han posat en marxa un projecte per dedicar-los espais de la via pública com a principal acte de reconeixement personal i professional.

Noms femenins en la nomenclatura d’espais públics

Núria Escarpanter ha reconegut que al municipi de Llançà hi ha un «baixíssim» nombre de referències femenines en carrers, places o equipaments públics. «Entenc que són actes de justícia per a reconèixer i posar en valor la feina que han fet aquestes dones pel poble de Llançà», segueix remarcant Escarpanter. Fins al moment, Víctor Català, la Verge del Carme, vuit de març, Núria, Sirena, Santa Llúcia, Santa Elena, Montserrat, Dolors Falcó i Marina tenien un carrer dedicat cadascuna. Maria Àngels Anglada té una plaça, mentre que la Reina Fabiola compta amb una avinguda. L’accés al capdavant del consistori llançanenc d’una alcaldessa ha permès impulsar la creació d’espais amb plaques dedicades a professionals de diversos sectors, que han tingut un paper destacat al municipi costaner al llarg de la història.