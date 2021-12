A l'espera de l'aprovació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el govern català ha proposat tornar a aplicar el toc de queda a Catalunya d'una a sis de la matinada, a partir del 24 de desembre i, ara com ara, durant 14 dies.

No obstant això, la mesura només entrarà en vigor en aquells municipis de més de 10.000 habitants la incidència dels quals se situa per sobre dels 250 casos de Covid-19 per cada 100.000 persones.

En concret, es tracta de 116 localitats de Catalunya, a les quals se sumaran altres 9 'municipis illa', nuclis que envolten a poblacions amb alta incidència per a evitar la propagació del virus. És a dir, el toc de queda s'aplicarà en 125 municipis catalans.

Pel que fa a la comarca de l'Alt Empordà, el nombre total de municipis afectats ascendeix a 3: Castelló d'Empúries, Roses i Figueres.

A les comarques gironines, a més d'aquests tres, hi ha també: