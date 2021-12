El passat divendres es van presentar les obres de millora i adequació del Camí Natural de la Via Verda de la Muga en el tram comprès entre Castelló i Empuriabrava. Les actuacions s’han realitzat amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i la seguretat d’una ruta que es va crear amb el Programa "Caminos Naturales", i que aquest 2021 ha començat a gestionar el Consorci de les Vies Verdes de Girona.

La presentació va anar a càrrec del diputat de la Diputació de Girona i president del Consorci de les Vies verdes de Girona, Eduard Llorà, juntament amb l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, i el subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon.

Les actuacions presentades avui formen part de la segona fase del projecte i han estat finançades per la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Entre juny i desembre d’aquest any s’han realitzat les millores següents en un tram de 3,4 quilòmetres: estabilització de talussos, amb aportació de terres i col·locació de malla de coco; substitució de baranes de fusta malmeses amb baranes de fusta d’acàcia; creació i millora d’escorrenties i drenatges; creació d’estructures i murs de contenció; i restauració de paviments i ferm. El pressupost d’aquesta obra ha estat de gairebé 400.000 euros.

El Consorci assumeix la gestió del camí natural via verda de la Muga

Aquesta segona fase executada al terme municipal de Castelló d’Empúries forma part d’un projecte general de millora de tot el camí natural de la Muga, una ruta creada pel programa "Caminos Naturales" i que forma part de la xarxa de camins desenvolupada des de 1993 pel Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La 1ª fase de les obres de millora es va executar entre finals de 2020 i inicis de 2021, al llarg de 1,2 quilòmetres, amb un cost de 203.000 euros assumits pel programa "Caminos Naturales".

Actualment, el Consorci de les Vies Verdes ha assumit la gestió de la ruta, de manera que en realitza el manteniment i la promoció. El camí natural via verda de la Muga transcorre al llarg de 40 quilòmetres entre Sant Llorenç de la Muga i Empuriabrava, seguint el curs del riu La Muga, i connecta espais naturals de gran bellesa com els Espais d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, les Salines, Penyasegats de la Muga i els Aiguamolls de l’Empordà. Cal tenir en compte que té aquesta ruta es divideix en dos trams ben diferenciats, degut a les seves diferents característiques: un tram de muntanya d’11,5 km, entre Sant Llorenç de la Muga i la resclosa de les Escaules, amb pendents més difícils i algun punt que només es pot transitar a peu; i un tram de via verda de 29 km entre Les Escaules i Empuriabrava.