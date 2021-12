Llançà és un dels 69 municipis de Catalunya que s'ha unit a la campanya de 'Nadal inclusiu 2021', sota el lema "Un Nadal per a tu i per a mi". L'objectiu d'aquesta és fer les festes nadalenques una mica més inclusives del que són per ajudar els infants que no poden gaudir de la mateixa manera que la resta, a més de crear una societat més equitativa educant en la diversitat.

La idea va començar l'any 2018, per part del Club MamasG, i ara amb el suport de l'Associació Divers, per donar visibilitat i normalitzar les diverses condicions de les persones amb capacitats diferents. No tots els nens i nenes poden fer arribar la carta als Reis d'Orient ni fer-se fotos amb el Pare Noel. Per aquest motiu, els infants amb diversitat funcional necessiten un accés adaptat per fer més fàcils les seves dificultats. El poble de Llançà els oferirà enguany aquesta possibilitat.