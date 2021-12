Els i les alumnes de l'Escola de Dansa Marta Coll han ballat aquest cap de setmana per La Marató de TV3. Per desè any, i després que la pandèmia els impedís actuar l'any passat, els i les ballarines han recuperat l'escenari de la Rambla de Figueres per recaptar fons per al programa benèfic de TV3 i Catalunya Ràdio, i per mostrar a les famílies la feina que fan setmana rere setmana a l'escola.

L'acte va començar puntual a les sis de tarda com una de les activitats que la capital altempordanesa, enguany seu de La Marató, realitza per tal de destinar-hi beneficis. A l'escenari, hi van pujar la directora de l'escola, Marta Coll, juntament amb Laura Macías, l'alcaldessa de la ciutat Agnès Lladó, i la presentadora de l'acte, Gemma Alegrí. Els assistents van gaudir d'una hora d'espectacle en què es van veure coreografies de ballet clàssic, jazz modern i dansa contemporània per part d'unes 100 alumnes. L'actuació va clausurar amb una flashmob amb tots i totes les alumnes ballant la mateixa coreografia amb la cançó de La Marató de fons. Aquest any, l'actuació de l'Escola de Dansa Marta Coll s'ha convertit en el segon acte que més diners ha recaptat per a La Marató de TV3, aconseguint més de 3.800 €, gràcies a la col·laboració de 22 empreses, d'entre les quals aquest Setmanari, i la venda de samarretes (10 €). La Marató d'aquest any, concidint amb el trentè aniversari del programa, es dedica a les malalties de salut mental.