L'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies ha expressat el seu rebuig al projecte que preveu construir un gran aparcament per a més d'un miler de camions i fins a 300.000 metres quadrats en sòl rústic, situat a la sortida 5 de l'autopista, al nucli d'Orriols. Veïns de la zona van mostrar-se afectats per aquest projecte, en una reunió que van celebrar divendres, 17 de desembre, a Orriols, i van acordar recordar a l'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, la campanya que van dur a terme fa pocs anys al seu municipi per treure el pas de camions amb l'ajuda i el suport de gent de tot el territori.

En la darrera reunió, de fet, l'alcalde de Bàscara va qualificar l'aparcament de camions situat darrera de la benzinera com una situació d'alegal·litat. A Camallera, d'altra banda, en la reunió de divendres, els veïns van crear una comissió per oposar-se a aquest projecte. En un fil de Twitter, SOS Costa Brava dona arguments que sustenten la posició contrària del poble de Camallera. Pavelló de #Camallera. Gran resposta a la convocatòria contra el macro-pàrquing de camions (entre 900 i 1.500, inclosos 100 i 400 de substàncies perilloses) que volen implantar darrere la benzinera d'Orriols (Bàscara). NO a una nova queixalada sense sentit (>20Ha) al territori!! pic.twitter.com/9cP2skIUTC — SOS Costa Brava 🌊🌊 #MenysAvionsMésVida (@SosCostaBrava) 17 de diciembre de 2021