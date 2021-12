La Guàrdia Urbana de Figueres ha enxampat, aquest divendres, 17 de desembre, una persona mentre conduïa un cotxe sense disposar de carnet. Els agents han denunciat el conductor per una infracció molt greu, amb conseqüències penals.

La Guàrdia Urbana va interceptar aquest vehicle en el decurs d'uns operatius especials al Poble Nou, la Marca de l’Ham i els Jardins Puig Pujades de Figueres. Durant aquests serveis, els policies van tramitar dues denúncies a dos vehicles per manca de la ITV i una denúncia a un altre conductor que anava al cotxe sense assegurança.

A part del dispositiu per a la seguretat viària, els agents van aixecar tres actes per consum i tinença d’estupefaents a la via pública i van incoar una altra denúncia per consum d’alcohol també a l'espai públic.