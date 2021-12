Bombers Amb Causa ven el calendari solidari 2022 aquest dissabte al matí, a la plaça Catalunya de Figueres. A partir de les 10 h i fins a les 14 h, els bombers seran en una parada, a la capital altempordanesa, per oferir calendaris.

Enguany és l'onzè any que el cos de bombers realitza aquesta acció per recaptar fons per investigar malalties infantils i destinar els diners a l’Obra Social Sant Joan de Déu.

Al calendari 2022, s'hi pot reconèixer una plaça ben coneguda pels figuerencs i figuerenques com és la de la Font Lluminosa, que és l'escenari d'una de les fotografies que finalment han format part del projecte. De fet, a Figueres, a l'abril, va tenir lloc la penúltima sessió fotogràfica del calendari.

Els Bombers de la Generalitat del Parc de Figueres es van fotografiar amb en Roc, un nen de 4 anys que és atès a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i les seves germanes Arlet i Isona, de 8 i 14 anys, respectivament. Després de jugar amb l'aigua de la font i de les mànegues dels camions de bombers, la fotògrafa Maria Contreras Coll va capturar la imatge.

Els calendaris de Bombers van començar l'any 2011 com una iniciativa de tres voluntaris del cos de Bombers de la Generalitat. Actualment, hi participen els Bombers d'Andorra, de Barcelona i els Pompièrs d'Aran, a més de famílies, personal de fotografia i il·lustració.