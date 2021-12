Youssef Gharj és el nou Inspector en Cap de la Policia Local de Castelló d’Empúries que substituirà el fins ara cap del cos de la Policia Local, el sotsinspector Antonio Pérez, que es jubilarà el dia 31 de Desembre d’enguany.

Gharj, graduat en Dret per la Universitat de Girona, va guanyar el concurs públic convocat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, per cobrir la plaça d’inspector vacant, a mitjans de setembre de 2021. Posteriorment ha superat el curs d’Inspector a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Prové del món de l’advocacia amb especialització en dret penal i ha estat agent de la Policia Local de Castelló d’Empúries durant dos anys.

El nou Inspector s’incorpora al capdavant de la Policia Local amb la voluntat, segons ha expressat, “de dotar el cos policial dels recursos necessaris per millorar la seva operativitat en totes les especialitats, garantir la seguretat dels castellonins i castellonines i fomentar un servei de proximitat amb el ciutadà que permeti al cos de policia valorar les necessitats socials actuals del municipi de primera mà”.