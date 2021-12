Els darrers mesos la Diputació de Girona ha redactat i tramitat el “Projecte de condicionament d’un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el riu Manol” atès que es tracta d’una via pública que pertany a la xarxa local de carreteres de la seva titularitat, amb un pressupost previst de 2.846.612,05 € finançat íntegrament per aquesta Diputació.

La principal finalitat d’aquest arranjament, és eliminar el perillós gual existent que queda tallat freqüentment per inundacions, la millora de la seguretat viària per als usuaris de la carretera, i la resolució de la deficient connectivitat entre els dos municipis amb una secció adequada al trànsit que hi circula.

«Resoldre el gual del Manol i millorar la seguretat dels usuaris de la carretera és una prioritat per l’equip de govern, però també ho és que es faci amb les menors afectacions i que s’hi incorporin totes les mesures ambientals necessàries per garantir la seva integració paisatgística», explica l’alcaldessa Consol Cantenys.

Aquest traçat no és una novetat, ja que s’ajusta als criteris fixats pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilafant aprovat inicialment pel Ple municipal i que segons els informes tècnics aquest traçat minimitza les afectacions sobre les explotacions agrícoles ubicades en el seu àmbit, i l’encreuament sobre el riu Manol es produeix en el seu punt de menor amplada i menys inundable.

L’Ajuntament va donar compliment a la moció aprovada pel Ple municipal de 22 de setembre de 2021, traslladant-la a la Diputació de Girona i a l’oficina de Medi Ambient i va convocar una reunió d’urgència al 29 de setembre entre els grups municipals, els tècnics i representants de la Diputació per a l’anàlisi del projecte.

Segons manifesta l’alcaldessa Consol Cantenys, en aquests moments l’acord d’aprovació definitiva del projecte ha estat objecte de la interposició d’un recurs ordinari davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona i, per tant, correspon a l’àmbit jurisdiccional el pronunciament sobre si la tramitació del projecte s’ha fet correctament per part de la Diputació de Girona.

Veient la preocupació per l’impacte ambiental del projecte expressada per alguns veïns i entitats ecologistes, mitjançant un manifest i una recollida de signatures l’equip de govern de Vilafant ha acordat requerir a la Diputació de Girona:

Que en el supòsit que s’executi el projecte, d’acord amb el pronunciament judicial que es produeix, es porti a terme una diagnosi ambiental prèvia i una anàlisi dels possibles impactes mediambiental per poder prendre les mesures necessàries per minimitzar-los i garantir una adequada integració paisatgística.

Que un cop executada l’obra es restauri i naturalitzi la llera i marges de l’espai fluvial del riu Manol enderrocant el gual existent i la restauració completa dels trams de carretera fora d’ús amb la recuperació de la forma i la vegetació original mantenint i garantint els accessos a finques i connexions als camins.

També es reitera a la Diputació la voluntat de l’Ajuntament de participar en el seguiment mediambiental de les obres. «Portarem aquest acord a ratificació en el proper ple del dimarts 21 de desembre per obtenir el màxim suport i presentar-lo a la Diputació», afegeix Cantenys.