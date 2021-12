Un grup de veïns de diversos pobles de l’Albera i les Salines s’han manifestat, aquest dimecres a la nit, a la Jonquera per a protestar contra els canvis que la Generalitat vol aplicar al parc de Bombers. Els participants han tallat la carretera Nacional-II durant una estona, a l’alçada de la rotonda d’entrada al municipi. Els veïns, amb el suport dels seus ajuntaments, volen que la caserna mantingui la seva situació actual amb professionals funcionaris i que no es porti a terme la seva substitució per efectius voluntaris. La protesta està convocada des de fa setmanes i té lloc cada dimecres al vespre amb diferents formats.