El passat 10 de desembre es va projectar a La Cate de Figueres el documental 18+1. Un jovent que camina, dirigit per Martí Albesa i produït per l’Agència Talaia. La projecció va ser organitzada per l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb la col·laboració del Cineclub Dioptria, La Cate i l’Associació Ànimamater.

El documental mostra els testimonis de diversos joves que han migrat sols, centrant-se en aspectes, com el trajecte migratori, la realitat que han trobat al país d’acollida i com aquesta realitat, sovint, no s’adiu amb les expectatives que tenien. La projecció, amb la sala gairebé plena, va anar seguida d’una taula rodona amb vuit nois i noies que han arribat sols a l’Alt Empordà, procedents del Marroc i el Senegal. Aquests joves van compartir amb els assistents els seus processos migratoris, en molts punts coincidents amb els que apareixen al documental. Els testimonis del documental i la taula rodona van evidenciar que els principals obstacles amb què es troben aquests joves un cop arriben aquí tenen a veure amb l’habitatge i amb la regularització de la situació administrativa. A més, però, hi ha altres dificultats que sovint no són tan evidents, com la separació de la família i els amics o l’adaptació al sistema de normes dels centres de menors. Tot i tractar-se d’experiències vitals sovint molt dures, tots els joves participants en la taula rodona van compartir l’esperança amb un futur que compleixi les expectatives de vida abocades en el procés migratori.