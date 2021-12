El Parc Natural del Cap de Creus està redactant el projecte de l’edifici per traslladar la nova seu al municipi de Vilajuïga, a l’antic CAT. Actualment, la seu es troba ubicada a Sant Pere de Rodes, al terme del Port de la Selva. El canvi, impulsat des del parc natural, té com a objectiu millorar la seva operativitat i accessibilitat. La previsió és que a finals d’estiu les obres estiguin executades i que l’últim trimestre de l’any 2022 l’edifici ja funcioni com a seu del parc natural, segons expliquen des de l’Ajuntament.

El Parc Natural de Cap de Creus va ser el primer parc maritimoterrestre de Catalunya. Va ser creat l’any 1998 i protegeix gran part de la península del cap de Creus. Té una superfície de 13.886 hectàrees, de les quals 10.813 corresponen a la part terrestre i 3.073 a la marina. Està situat en els municipis de Cadaqués, Llançà, Palau-saverdera, Pau, el Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar i Vilajuïga. Constituït per la serra de Rodes o de Verdera, entre Roses i Llançà, presenta una franja litoral de morfologia peculiar dominada per penya-segats. La major part de la superfície es troba coberta per brolles i prats secs, fet que contrasta amb la nuesa del paisatge vegetal.