Fátima Garcia Daki és la nova jutgessa de pau del municipi de Roses. El seu compromís cívic la va portar a presentar-se al càrrec. Considera que els jutjats de pau als pobles són un servei molt important perquè ofereixen tranquil·litat al ciutadà a l’hora de resoldre de manera pacífica, gratuïta i ràpida conflictes entre veïns.

Fàtima Garcia va néixer a Roses el dia de Nadal del 1991. Va estudiar a Figueres el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en cures auxiliars d’infermeria i actualment treballa a la Fundació Salut Empordà, a la unitat del Centre Sociosanitari Bernat Jaume.

Per què es va presentar per ser jutgessa de pau?

Vaig veure l’oferta al Facebook de l’ajuntament i em va cridar l’atenció. Sempre m’ha agradat l’àmbit administratiu i poder estar al jutjat em feia il·lusió perquè no es necessita cap mena d’estudis superiors i jo tenia els requisits que es demanen.

Quines qualitats cal tenir per ser jutgessa de pau?

Jo crec que s’ha d’estar al peu del canó. Ser imparcial a les mediacions i posar-te a la pell de tota persona que vingui al jutjat de Pau a fer el tràmit que sigui.

Creu que hi ha un desconeixement sobre la tasca dels jutjats de pau?

Sí. Des que va sortir el meu nomenament m’he trobat amb molta gent que pensa que al Jutjat de pau només s’hi va a casar-se i a inscriure els recents nascuts, però hi ha més feina darrere. A part d’això es fan mediacions veïnals, de limitacions de terreny, problemes en comunitats. També el jutge o jutgessa de Pau és l’encarregat de custodiar i fer arribar els vots a la Seu provincial els dies d’eleccions. I una altra tasca que fem és la de personar-nos en les defuncions que tenen lloc a la vila, sempre que no siguin morts violentes.

De la reforma que planteja el Consejo General del Poder Judicial que preveu la supressió dels jutjats de pau, què en pensa?

No em sembla bé. Crec que tenir jutjats de Pau en pobles com Roses és important. Pel nombre d’habitants, per evitar desplaçaments, (en aquest cas a Figueres) i per evitar-li al jutjat una saturació innecessària de tràmits que es poden fer perfectament a un jutjat de Pau d’una forma més ràpida. Si desapareguessin es perdria el primer pas de la justícia i la figura més propera al poble.

Quin tipus de casos es donen més habitualment a Roses?

Els problemes i les mediacions entre veïns solen ser els casos més freqüents.