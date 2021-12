Uns mussols espantaocells fan de guaites des del campanar de l’església de Santa Llogaia d’Àlguema per foragitar els coloms i altres ocells. L’Ajuntament ha vist en aquestes figures de plàstic la solució per posar fre a un problema de salut pública. «La iniciativa va sorgir arrel de trobar-nos la zona de l’entorn de l’església amb una gran quantitat d’excrement de les aus, sobretot de coloms. A més, alguns dels veïns afectats per aquest fet ens van comentar que tant als seus habitatges com a la zona del voltant també es trobaven amb aquesta situació», explica l’alcaldessa de Santa Llogaia d’Àlguema, Mireia Pimentel, i hi afegeix: «Hem considerat oportú buscar una solució per poder reduir la presència de les aus al voltant del campanar i l’hem trobat amb aquestes escultures de mussol, a veure si poden espantar sobretot els coloms».

De moment, han instal·lat dos mussols, recolzats i ben collats a la barana del campanar de l’església. Com comenta l’alcaldessa, són figures de plàstic que s’omplen de sorra per dins, per poder fer contrapès, i tenen el cap mòbil. «Aquest disseny fa que se’ls hi giri el cap amb el vent, un mecanisme que actua com a mètode eficaç de dissuasió contra les aus», anota Mireia Pimentel. Cada mussol fa entre 35 i 40 centímetres d’altura i, per tant, té l’aparença d’un mussol de veritat. La seva funció és intimidatòria. «Les figures tenen ulls i colors reals per crear més impacte», exposa l’alcaldessa a l’hora de descriure els mussols, i també diu que els han adquirit en uns grans magatzems. La decisió de col·locar mussols al campanar de l’església ha de servir per resoldre «una situació que començava a ser preocupant». Mireia Pimentel reconeix, principalment, que «no és gaire agradable que tant alguns habitatges del poble com l’entorn de l’església estiguin plens d’excrements». Femtes altament corrosives Les femtes de colom són altament corrosives i està demostrat que són vectors de malalties. A part d’aquest aspecte relacionat amb la salut pública, també causen danys importants al patrimoni històric. Accedir a la part alta de l’església per netejar els excrements de les aus no és excessivament dificultós, segons l’alcaldessa, però també observa que només s’hi pot arribar pujant una escala que és estreta i d’estructura antiga. Ara per ara, s’ha previst que aquests dos mussols que hi ha al campanar desviïn la trajectòria de les aus, com a trampa efectiva que no causa cap dany. «No tenim previst posar-ne més en altres zones del municipi, a no ser que la situació així ho requereixi», ha conclòs l’alcaldessa.