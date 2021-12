La CUP de Figueres aprova la feina que està fent Guanyem al govern figuerenc. Aquesta és una de les conclusions que la formació independentista extreu d’un debat intern per valorar la seva aposta per Guanyem Figueres a les passades eleccions municipals. En relació al conjunt del govern consideren que s’ha iniciat un canvi en les polítiques de fons "que caldrà consolidar a les eleccions municipals del 2023", declaren des de la formació en un comunicat.

En aquest sentit, malgrat assenyalar mancances en el model de ciutat a mig i llarg termini, valoren de forma positiva el gir iniciat amb el pacte de les quatre candidatures que conformen el govern municipal (ERC, PSC, Guanyem i Canviem Figueres). Reconeixen que no sempre estan d’acord amb decisions que es prenen des del govern municipal però que l’aritmètica els ha obligat a treballar plegats per redreçar la dinàmica negativa que segons opinen portava la ciutat. Sobre aquesta valoració, consideren que es van trobar un Ajuntament "buit" de contingut, en la que diferents àrees només feien funcions per mantenir el dia a dia, "però sense cap projecte de futur". Afegeixen que malgrat la pandèmia hagi estat un gran condicionant que ha limitat l’acció de govern, "s’han iniciat canvis importants que volen consolidar i seguir avançant".

D’aquesta manera, la CUP treballa amb l’objectiu d’arribar a les eleccions del 2023 amb una candidatura forta que pugui assumir més responsabilitats de govern. Asseguren que l’experiència que han adquirit governant els ha permès realitzar una radiografia més concreta de la ciutat. Per aquest motiu es proposen aprofundir en les polítiques d’esquerres seguint la feina iniciada a les àrees de Guanyem Figueres i alhora millorar els resultats electorals que els permetin assumir responsabilitats en àrees com Educació, Joventut, Cultura, Serveis Socials i Seguretat.

Així, han començat a treballar amb la intenció de configurar una candidatura que no només tingui un perfil polític clar sobre el model de ciutat que volen, si no que alhora tingui un perfil tècnic, amb experiència formativa i professional en àmbits concrets que els permeti assumir i desenvolupar polítiques que segueixin el canvi iniciat.

Pel que fa als noms concrets de les persones que encapçalaran la candidatura així com si repetiran la fòrmula de Guanyem o no, manifesten que han iniciat converses amb l’equip institucional de Guanyem Figueres liderat pel regidor José Castellón, així com amb l’entorn de la CUP per tal de tenir una decisió presa a la primavera del 2022.