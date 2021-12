A Vilajuïga, s’ha generat un moviment veïnal de protesta «per l’estat de deixadesa i d’inseguretat en què es troben l’estació i els serveis ferroviaris, en general, de la línia R11/R1 Portbou-Barcelona que tenen parada a municipi». Aquests veïns han recorregut a la plataforma change.org per fer una recollida de firmes que els permeti arribar a instàncies superiors per reclamar un millor servei i una infraestructura en condicions. En el seu argumentari, exposen que, quan volen agafar el tren per anar a treballar, a estudiar, al mercat del dijous a Figueres, a l’institut de Llançà o al metge, es fan evidents «els problemes»: «Pots anar a l’estació a peu, però queda lluny del poble; pots anar-hi en bicicleta, però l’estació està en un polígon industrial dels afores, un lloc solitari i poc segur on millor no deixar res sense vigilar».

El retrat que fan de l’equipament ferroviari també es fixa en l’aparcament i la senyalització: «És petit i les zones adjacents estan plenes de brossa. No hi ha papereres, ni tan sols un cartell que t’indiqui que efectivament estigui a l’estació de Vilajuïga». I quan han d’agafar el tren certifiquen d’una forma gràfica què és allò que es troben: «Puges a l’andana i comproves que la caseta de l’abaixador, ben grafiada, està en un estat deplorable. No hi ha horaris ni cap indicació de l’andana on has d’esperar si vols anar cap a Figueres o França. Ningú ven bitllets ni pots validar-lo si ja el tens. No hi ha cap mena de servei i, si a sobre bufa la tramuntana, no tens on aixoplugar-te. Per megafonia s’anuncia que el tren està a punt de sortir, quan encara ni tan sols ha arribat. Quan finalment arriba, gairebé sempre ho fa amb retard».