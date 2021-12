Esquerra Republicana de Vilafant no donarà suport als pressupostos 2022 si l’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys (PSC), no compleix amb la moció aprovada pel plenari el passat mes de setembre on es demanava que s’aturés la licitació de les obres de la variant sobre el riu Manol. Els republicans han traslladat formalment a Cantenys que “fins ara només s’ha enviat el certificat de l’acord del ple a la Diputació, però hi ha d’haver un decret d’alcaldia demanant formalment aturar la licitació de les obres mentre s’elabora un estudi d’alternatives”.

El portaveu del grup d’ERC Vilafant, Sergi Palomeras, afirma que “davant un projectes d’aquestes dimensions i amb una moció aprovada pel plenari és necessari que hi hagi algun tipus de gest per part de l’alcaldia si volen que Esquerra els donem suport al pressupost que es debatrà durant el ple extraordinari del 21 de desembre”. Palomeras insisteix en el fet que “l’equip de govern no està complint amb allò es va aprovar el plenari i la Diputació només aturarà la licitació si li demana l’alcaldessa. Entenem que es tracta d’un projecte sobredimensionat del quan no s’ha donat prou informació a la ciutadania”. "No a la variant de Vilafant" demana suport a les institucions ERC Vilafant considera que la variant és una obra "innecessària" i que "no respon a les necessitats del poble". Per aquest motiu, demanen que hi hagi un debat i un estudi d’alternatives que permeti valorar quina és la millor opció. En aquest sentit, el grup d’ERC vilafantenc organitzarà el proper dimecres 22 de desembre a les 20 hores una xerrada informativa oberta a tota la ciutadania de Vilafant per explicar el projecte. Palomeras remarca que “es tracta d’un projecte que és necessari que tothom el conegui perquè el pugui valorar”.