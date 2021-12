Els veïns de l’Horta Capallera no se’n saben avenir. Aquest Nadal s’han quedat sense quasi cap il·luminació nadalenca en els carrers i les places del barri. Tampoc n’hi ha al Parc de les Aigües, ni a l’avinguda de Perpinyà i, el que és encara és més sorprenent, a tota l’entrada nord de la Nacional-II, per on venen els clients francesos que tant esperen els comerços locals.

Només a la cantonada superior del carrer Pení hi ha «tres tristes boles que semblen volen justificar la foscor nadalenca a la qual ens ha sotmès l’Ajuntament», afirma amb rotunditat i consternació Joan Gironès, president de l’Associació de Veïns. La falta de llum i color festiu és tema de conversa constant en els establiments i les comunitats de veïns del barri. «Des del primer dia hem pensat que ja vindrien, que ja en posarien i res. Ens sentim oblidats i no és just, perquè hi ha carrers de Figueres que en tenen molts en pocs metres», diu enutjada Esther Rodríguez.

L’expresident de l’associació veïnal, Francesc Paneque, va ser un dels primers que va denunciar l’oblit. Per a Joan Gironès «aquesta qüestió no pot quedar així. Ja em vaig queixar a l’alcaldessa Agnès Lladó i el vicealcalde Pere Casellas, però no ens han fet cas».

A la terrassa d’un forn de pa amb servei de bar del carrer Montgó, un grup de clients s’exclama sobre el sentiment «de ser el barri que ha d’acollir l’Acústica i les revetlles, però que no pot celebrar Nadal amb la il·luminació que cal».