Després d’anys de predomini de turistes i residents provinents d’Alemanya, els ciutadans d’origen francès fa temps que ocupen un lloc predominant a la població turística estable d’Empuriabrava. Aquest fet s’ha accentuat durant el confinament a causa de la pandèmia, una situació de la qual en poden donar fe les agències immobiliàries del municipi.

«La comunitat francesa que resideix o passa llargues temporades a la marina és molt notable», assegura l’economista jubilat Florian Vergés. Ell i altres amics francesos es troben «de manera habitual, quan coincidim a la urbanització per vacances o mentre hi residim temporalment». En una d’aquestes trobades ens expliquen quins són els atractius que troben a Castelló per ser-ne fidels. A més del clima, els serveis i l’entorn natural i patrimonial, tots coincideixen en dos temes: els carrils bici i el llarg passeig marítim.

Per Jaqueline Gilbert «la possibilitat de passejar amb bicicleta per Empuriabrava i anar cap els Aiguamolls, Castelló o Roses és molt gran. El camí de la Muga és impressionant i els carrils bici marcats amb vermell estan molt ben senyalitzats». Pierre Meyer pensa el mateix i afegeix que «l’oferta per fer ciclisme ha millorat molt en pocs anys». Florian Vergés només lamenta que «no s’hagi aprofitat la urbanització de l’avinguda Marinada per a fer-hi un carril ben delimitat. No som de fer grans excursions ciclistes, però Empuriabrava és molt gran i poder anar d’un costat a l’altre pedalant, encara que sigui amb bici elèctrica, no té preu».

Tots tres també coincideixen en un apunt important: «és un plaer poder transitar a peu o amb bici pel nou passeig marítim. És molt agradable i té de tot».