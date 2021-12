L'artista urbà Rice ha elaborat, aquest cap de setmana, un mural a la plaça de les Babeques que, sota el lema Ens Volem Lliures, reivindica l’eliminació de la violència envers les dones. L’Ajuntament de Roses continua així amb el programa d’activitats iniciat amb la commemoració del 25N. El nou espai s’inaugurarà properament amb una festa juvenil que comptarà amb actuació de dj i batalla de galls.

Amb l’objectiu d’abordar les reivindicacions del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones des d’una vessant el més transversal i participativa possible, l’Ajuntament de Roses organitza des del passat mes de novembre un programa d’activitats culturals, juvenils i informatives amb les quals vol fer reflexionar, obrir el debat i fer palesa la problemàtica de la violència masclista.

La representació teatral de La segona Eva, la xerrada sobre violència obstrètica de l’associació Marones i l’emissió del documental La Nostra Veu, han precedit l’acció duta a terme aquest cap de setmana per part de l’artista Rice. Una acció en la qual pren la paraula la població jove i que ha consistit en la realització d’un mural a la plaça de les Babeques.

Sota el nom artístic de RICE, Eduard Sacrest Soy desplega gran part de la seva producció artística en l’àmbit de les intervencions a l’espai públic. Prenent l’entorn urbà com a espai d’acció, les seves propostes pictòriques materialitzen els seus interessos, preocupacions i reflexions i busquen interpel·lar els espectadors fortuïts que deambulen per aquests espais. Aquest és l’objectiu del nou mural que des d’ahir es pot veure a la plaça de les B. En les properes setmanes l’Àrea de Joventut organitzarà una festa per inaugurar el nou espai, que comptarà amb música de dj i batalla de galls.

Per a Verònica Medina, regidora de Joventut de Roses, "més enllà de la necessària jornada de visibilització i reivindicació del 25N, cal que tots i totes tinguem molt present el seu missatge i la lluita per l’eradicació de la violència cap a les dones els 365 dies de l’any. Per això, des de l’Ajuntament hem volgut ampliar i diversificar la programació d’activitats per a la conscienciació d’aquest greu problema de la nostra societat i continuem impulsant polítiques de govern des de les diferents àrees, com el Protocol contra violències sexuals als espais d’oci aprovat recentment".