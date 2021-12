El govern de l’Estat ha recordat de nou a l’Ajuntament Figueres, per tercera vegada, que el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) ha de contemplar un trasllat de l’estació del tren convencional, i recorda a l’Ajuntament que no tenen competències per decidir. Ho explica el vicealcalde (PSC), Pere Casellas, després que en les darreres setmanes el Col·legi d’Arquitectes, la Iaeden i la Plataforma del Transport Públic s’hagin posicionat reclamant mantenir l’estació al centre i reobrint un vell debat. Casellas recorda, a més, que el més important és poder treure les barreres del centre de la ciutat. «Per dues vegades han advertit que no tenim la competència i la tercera han enviat una carta dient que el POUM no es podria tramitar si no s’accepta que l’estació intermodal va per l’altre costat», assenyala Casellas.

Aquest és el projecte que va aprovar el ministeri de Foment el 2006, que dos anys més tard, i després d’un intens debat sobre les dues opcions, va decidir respectar de nou el govern del moment, i és el que s’ha anat executant. La partida que s’ha inclòs als pressupostos de l’any vinent és per executar aquest projecte, diu Casellas. Es tracta de 250.000 euros per a l’estudi de supressió dels passos a nivell.

«Pot sortir tothom a opinar, però és que no tenim les competències» insisteix el vicealcalde, que subratlla que «el projecte és el que és». «Qui pensa que des de l’Ajuntament es pot decidir per on va la via del tren està equivocat», planteja el vicealcalde. Casellas constata que «l’opció del govern és que treguin els passos a nivell i està apretant al màxim.»

El debat sobre si l’estació del tren convencional s’ha de mantenir on està actualment, al centre de la ciutat, o bé a ponent, on hi ha la del TAV s’ha reobert arran de la redacció del POUM. El planejament inclou les dues opcions.

El 2006, l’alcalde del moment, Joan Armangué (PSC) va acordar amb Foment una única estació a ponent i alliberar les vies del centre. La discussió ferroviària sobre les dues possibilitats va estar sobre la taula de nou dos anys més tard després d’una gran recollida de signatures i el ple va acabar decidint llavors, amb Santi Vila (CiU) d’alcalde, que respectaven la proposta de Foment.

Ara, el POUM torna a generar discussió. Les entitats que han presentat al·legacions consideren que mantenir l’estació al centre és millor econòmicament, afavoreix la mobilitat i genera menys impacte ambiental.

Però el que totes les parts tenen clar és que cal eliminar les barreres del centre de la ciutat o bé traslladant l’estació o amb un soterrament.

L’alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), recordava que per primera vegada hi haurà una partida als pressupostos de l’Estat per a l’eliminació dels dos passos a nivell. Les vies i els passos a nivell parteixen aquesta zona de la ciutat en dos i són un problema de seguretat. Des de l’Ajuntament estan satisfets amb l’acord, però porten massa dècades reclamant la supressió de les vies. Per això, creuen que hauran de ser ferms i que no serà un procés ràpid.

Recullen signatures pel mal estat de l’estació i el servei de tren de Vilajuïga

Assamblea per Vilajuïga ha iniciat una recollida de signatures a través de la plataforma digital Change.org per «protestar per l’estat de deixadesa i inseguretat en que es troba l’estació i els serveis ferroviaris, en general, de la línia R11/R1 Portbou-Barcelona que tenen parada al nostre poble». Diuen estar farts de l’estat de degradació en què es troba, de la inseguretat i la manca d’informació.

També apunten que les barreres arquitectòniques impedeixen creuar la via a les persones amb discapacitat funcional, que hi ha poca freqüència en el servei i descoordinació amb el bus, que el preu és excessiu pel servei que es dona i que hi ha un túnel «minúscul» sota la via per comunicar els barris de Vilajuïga.

Així, consideren que l’estació no s’hauria de deixar perdre, però creuen que hi ha moltes mancances. L’aparcament és petit i les zones adjacents estan plenes de brossa, no hi ha papereres «i ni tan sols un cartell que t’indiqui que efectivament siguis a l’estació de Vilajuïga», apunten. La campanya es va iniciar fa tres dies i ahir ja havia recollit més de 200 signatures.