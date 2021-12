Junts per Figueres (JxF) demana explicacions al govern quadripartit sobre la contractació de l'exdirector dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a Girona, Martí Fonalleras, com a assessor en matèria d'educació durant quatre mesos, per un import de 18.089,50€.

Tal com vam publicar a l'EMPORDÀ, l'Ajuntament ha volgut crear la Comissió de Planificació Educativa de la Ciutat de Figueres, dedicada exclusivament a valorar les necessitats que té la ciutat, buscar estratègies efectives i planificar, tant a curt com a llarg termini. Per desenvolupar-la, s'ha decidit comptar amb l’assessorament de Martí Fonalleras, fins fa poc director dels Serveis Territorials d'Educació. L’Ajuntament ha considerat que la seva expertesa en el món educatiu pot ajudar a trobar les estratègies necessàries per assolir els acords que consensuï el nou òrgan de planificació. El Consell Escolar de Figueres acorda crear una comissió de planificació educativa Per JxF, aquestes tasques corresponen al regidor d'educació (Josep Alegrí) "que precisament és director d'un centre educatiu de la ciutat i està plenament capacitat per dur-les a terme", assenyalen en un comunicat. El partit destaca la vinculació política de Fonalleras, qui va ser candidat a l'alcaldia de Sant Antoni de Calonge el 2015 i regidor per ERC; cap comarcal del partit al Baix Empordà; i l'any 2018 va ser designat per ERC Director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona. JxF deixa clar que "en cap cas es qüestiona la vàlua professional ni l'experiència sobradament demostrada en l'àmbit de l'educació del Sr. Fonalleras", sino que demanen més informació sobre els motius d'aquesta contractació a càrrec de la partida municipal d'educació.