Víctor Puga ocupa l’alcaldia de l'Escala des del 2015, i en aquest segon mandat representa la Candidatura de Progrés, vinculada al PSC. En aquesta entrevista, parla sobre l’actualitat municipal des de diferents vessants, tant d’aquells que evolucionen favorablement com d’altres que requereixen d'una atenció especial i millores. Víctor Puga es felicita d’aquells aspectes de la política municipal que avancen per convertir l’Escala en un municipi de prestigi.

Acabaran l’any amb tots els deures fets?

La veritat és que si hem de posar una nota negativa a aquest any seria per la impossibilitat que hem tingut d’abordar projectes que per a nosaltres eren fonamentals, però que, per una qüestió de prudència, no hem volgut tirar endavant. Les incerteses, en aquests darrers dos anys, han estat molt importants. També és veritat que la nostra perspectiva canvia quan veiem com ha evolucionat la temporada turística, que hem qualificat de molt bona malgrat la cinquena onada de Covid del juliol. Un cop fet el balanç, el resultat en conjunt és d’una temporada molt bona, i per tant la perspectiva de futur és molt millor que la que teníem.

Què vol dir amb que s’ha aplicat un criteri de prudència en algun projecte?

El més important podem dir que és el centre cultural, del qual tenim el projecte i que ens van donar fins i tot una subvenció. Aquest centre cultural ha d’aglutinar una biblioteca, un espai dedicat a la gent gran, la ràdio i la televisió, l’escola d’adults, l’escola de música. Parlem d’un gran edifici, amb un auditori també. Però ens hem vist amb la necessitat d’aturar aquest projecte perquè estem parlant de molts diners i, en aquests moments, les incerteses no van fer prudent tirar-lo endavant.

Això passa perquè hi ha altres prioritats?

De fet, hauríem de dir que el centre cultural també era una prioritat. El que passa és que la dimensió econòmica del projecte és molt important i, és clar, en una situació d’incertesa havíem de ser prudents. Mica en mica, anem veient que la vacuna fa efecte, que la gent està vacunada, que l’estiu ha anat bé i veiem el futur amb més optimisme. En un futur, hem d’abordar de nou aquest projecte, sens dubte.

Hi ha bona sintonia amb l’oposició a l’hora de tirar endavant iniciatives municipals?

La veritat és que sí. He de dir que la bona sintonia d’aquest mandat és mèrit de tots, del govern i de l’oposició. Nosaltres hem aplicat la política de la mà estesa i una prova d’això és que els pressupostos, en tot el mandat, s’han aprovat per una amplíssima majoria, més enllà que nosaltres ja tenim majoria absoluta. Sense anar més lluny, aquest darrer, Esquerra i Junts s’hi han sumat i hem estat catorze de setze els que hem aprovat el pressupost, fregant la uninaimitat. Aquí, hi ha una fortalesa de ciutat que es posa de manifest amb aquesta voluntat de sumar que tenim tots. Jo agraeixo a l’oposició el seu paper aquests anys d’aquest mandat.

Quin projecte destacaria dels que sí que seran factibles aviat?

Doncs són molts però potser hem de celebrar que ja tenim la concreció de com serà el projecte d’ampliació del Centre d’Atenció Primària. Aquest CAP dona cobertura a tota l’Àrea Bàsica de Salut, amb nou municipis. Exercim una certa capitalitat no només en qüestions de salut sinó també amb altres serveis, en l’àmbit esportiu, cultural, social... L’Escala fa una mica de capital d’aquesta subcomarca. Fa temps que veníem demanant-li a la Fundació Salut Empordà que calia una ampliació del CAP i finalment s’ha concretat en la redacció d’un projecte i una adjudicació que ja està pràcticament tancada. A més, tenim la certesa que el pressupost que aprovarà el Govern de la Generalitat ja hi figura consigant un import per abordar aquest projecte.

Què és allò més rellevant del pressupost municipal de l’Escala per al 2022?

Nosaltres hem qualificat aquests pressupostos d’expansius pel que fa a la despesa, però amb seny, perquè no volem augmentar l’endeutament. Pràcticament, podríem dir que tenim un estalvi net important i no augmentem els tributs locals. La definició és expansió però contenció fiscal a la vegada. Els pressupostos els hem estructurat en quatre blocs, que són els que pensem que requereixen de més esforços per tirar endavant el municipi: educació; promoció econòmica, turística i cultura; inversions estratègiques fonamentals, i l’àrea d’atenció a les persones. Aquestes quatre potes són les que han de donar estabilitat, prosperitat, sostenibilitat i cohesió al municipi.

Quin retrat fa de l’Escala sobre ocupació i atur?

Estem en la línia del que està passant a la resta del país, i més concretament a les poblacions costaneres. Aquí, el sector serveis genera el 80% de la riquesa i hi ha moltes persones que estan empleades en aquest sector. L’atur va fluctuant, com passa a tots els municipis de costa.

Si li pregunto per les obres que tenen en marxa, suposo que em dirà ‘moltes’?

Sí, són moltes. Per a nosaltres, pressupostar 9 milions d’euros és important. Ara hem tancat un projecte d’asfaltatge de carrers de 800.000 euros; estem reformant el Clos del Pastor com a equipament cultural, i també hi ha moltes petites obres i també projectes d’equipaments.

Destaqui’n algun.

Fem un aparcament subterrani nou a la plaça Catalunya. En aquesta plaça, ja hi ha un aparcament soterrat i el que fem és ampliar-lo amb cent places més. Aquesta actuació la fem perquè, en la reforma del Passeig Lluís Albert, que donarà continuïtat al passeig del front marítim, es preveu suprimir molts aparcaments i es pacificarà el trànsit. Per això, ampliem aquest pàrquing de la plaça Catalunya, que sumarà quatre-centes places, tres-centes de les quals són soterrades i cent en superfície.

Pel que fa a la convivència, en quin moment està l’Escala?

Amb això soc crític, la veritat. Sovint parlem de drets i tots som els primers a reclamar-los, però s’assumeixen poques obligacions. Crec que sovint es posa l’accent en allò que l’administració no fa bé o en allò que no resol, però fem poca autocrítica. Crec que si tots hi poséssim de la nostra part, la situació milloraria. Penso, per exemple, en la neteja, tan bàsica. L’Ajuntament estem fent molts esforços, tenim una nova licitació que ha de donar garanties a partir de la primavera de l’any vinent, però la ciutadania hi té molt a dir aquí. No només en la neteja, sinó també en la gestió de la via pública del dia a dia. El civisme hauria de ser una autoexigència de tots els ciutadans, i a vegades està una mica desatesa.

Quina és la gestió que més l’ha omplert de satisfacció en el que portem d’any?

Crec que hem sigut capaços de mantenir el poble en una situació, des d’un punt de vista social i econòmic, més que acceptable en aquests moments de pandèmia. Jo crec que en aquests moments, sobretot després d’un temps complicat i ple d’incerteses, es tractava de mantenir una situació de benestar i de cohesió al municipi i, per això, la nostra aposta ha estat garantir els mínims a les persones que passen més dificultats, sense perdre de vista projectes educatius, vinculats a la joventut, a la promoció econòmia i turística... Malgrat les dificultats, crec que podem tancar un any amb certa solvència.

Anem a pams. Pel que fa a l’educació, com està treballant l’Ajuntament de l’Escala?

Nosaltres, més enllà de donar suport a les dues escoles d’Infantil i Primària; a la secundària, i a l’escola bressol, que és una instal·lació pròpia, tirem endavant diferents propostes socioeducatives, d’acord amb els centres educatius, a més de tot un ventall d’activitats extraescolars, vinculades principalment a l’oci i a l’esport. Gràcies al fet que l’Ajuntament, en aquest sentit, fa un esforç econòmic important per bonificar totes aquestes quotes, tenim tot un gruix d’activitats a les quals pràcticament tots els nens i les nenes de l’Escala hi tenen accés a preus assequibles i que contrasten, molt probablement, amb el que s’està pagant a l’entorn.

També ha fet un incís a la joventut. Quin és el focus principal en aquesta matèria?

Ara fa cinc anys, ho acabem de celebrar, vam obrir l’espai jove l’Esbotzada. Fa cinc anys pràcticament no teníem àrea de Joventut, no existia, i avui dia tenim un tècnic i un regidor i, per a nosaltres, és una àrea molt transversal. Més enllà de les polítiques ben bé de joventut i de les activitats adreçades al jovent, en totes les àrees municipals hi ha aquesta perspectiva d’integrar els joves en la vida social, econòmica, turística i cultural del municipi. Per l’espai jove. han passat més d’un miler de joves en aquests cinc anys, i s’hi han fet més d’un centenar d’activitats. Aquesta qüestió ens satisfà molt.

En tercer lloc, s’ha referit a la promoció econòmica i turística com a pilar fonamental.

Diria promoció econòmica, turística, cultural... els últims anys hem crescut d’una manera molt important en el conjunt d’aquestes àrees. Pensem que es fa bona feina i que l’Escala ha anat aconseguint un cert prestigi els últims anys a partir d’una política de promoció. I, sobretot, destacar la nostra aposta per les inversions en infraestructures i en millores a la via pública, que tenen una afectació directa al municipi.

El seu, és un poble molt cultural.

Aquesta és una de les coses que em fa sentir més orgullós, veure l’evolució dels darrers anys. Nosaltres tenim dos referents importants, Empúries i tot el que representa la cultura clàssica i per una altra part tot allò que té a veure amb el patrimoni marítim, a la salaó, al patrimoni immaterial que nosaltres reivindiquem molt. En aquest cas, l’Alfolí de la Sal és l’exponent més important. Hem sapigut jugar amb aquests elements apostant per la modernitat, però manenint sempre l’essència que ens singularitza. A part, es fan moltes activitats que ens identifiquen amb un cert nivell cultural, tenim la Càtedra Víctor Català, la Vila del Llibre, el Portalblau. Tenim aquest tarannà cultural que crec que està donant un bon resultat.