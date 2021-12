Els veïns d'Orriols – municipi que pertany a Bàscara – i de Llampaies s'oposen a la construcció d'un gran aparcament de camions a tocar de la sortida 5 de l'autopista AP-7, entremig dels dos nuclis. Es tracta d'un projecte de 24 hectàrees que preveu que uns 1.500 vehicles, alguns de matèries perilloses, puguin estacionar-hi. En una reunió informativa aquest dijous, els responsables de la iniciativa i el consistori van informar els veïns que seria un recinte tancat, amb càmeres de seguretat i diversos serveis. Bona part dels veïns es van mostrar "completament en contra" i recorden que es tracta d'una iniciativa privada. Per la seva banda, l'Ajuntament ho veu amb bons ulls, ja que permetria sanejar els comptes del consistori.

Malestar entre els veïns d'Orriols i Llampaies arran de la voluntat d'un inversor que vol aixecar un aparcament de camions en una zona "d'especial protecció". Es tracta d'un gran espai tancat de 24 hectàrees, de les quals deu estarien reservades exclusivament a vehicles pesants que portin matèries perilloses. Les altres catorze serien per a la resta de camions i inclourien també serveis com restaurant o benzinera. El portaveu dels veïns, Pablo Barba, lamenta que l'Ajuntament doni suport a la iniciativa "només per un rèdit econòmic".

En aquest sentit, Barba reconeix que el projecte "donarà molts calers" i lamenta que "sigui l'únic aspecte que interessi al consistori, més enllà de les preocupacions dels veïns d'Orriols i Llampaies". Per això, diu Barba, ja s'han començat a mobilitzar i ressalta que ho seguiran fent si l'obra segueix endavant."Aquest projecte tindria un greu impacte mediambiental i social per a tota la gent que vivim a la zona i estem realment sorpresos de l'actitud de l'Ajuntament", remarca el portaveu dels veïns d'Orriols i Llampaies.

Postura "neutra" però no renuncien al projecte

Des de l'Ajuntament de Bàscara, però, deixen clar que ara per ara la seva postura és "neutra" en relació al projecte de l'aparcament de camions. L'alcalde, Narcís Saurina, recorda que la decisió és de la Generalitat, precisament perquè es tracta d'uns terrenys d'especial protecció. En aquest sentit, el batlle explica que si la Generalitat tomba la iniciativa privada "no hi ha discussió", però reconeix que si deixa tirar-lo endavant amb alguns condicionants no hi renunciaran. "Com tots els ajuntaments necessitem calers per poder funcionar i nosaltres més que la resta probablement", explica Saurina.

Cal recordar que Bàscara és un municipi amb problemes d'endeutament importants, que fins i tot l'Ajuntament va arribar a preguntar als veïns si volien vendre la casa consistorial per fer diners i així eixugar un deute que superava els 3 MEUR.

Lluita contra els camions

Un altre dels retrets dels veïns contraris a l'aparcament és que l'Ajuntament va fer una campanya per treure els camions que passaven pel centre del municipi. "És curiós que fa uns anys intentava evitar els camions, amb el suport dels pobles del costat, i ara ens els posa a nosaltres", es queixa Barba.Saurina, però, argumenta que "no té res a veure", ja que no tenen "res en contra dels camioners", si no que aleshores, es tractava d'un tema de seguretat viària. Precisament la seguretat és un dels arguments que Saurina utilitza per avalar l'aparcament de camions.