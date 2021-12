La Xarxa de Suport Mutu de l'Alt Empordà ha impulsat una nova campanya de recollida de joguines sota el lema 'Cap infant sense joguina'. L'objectiu d'aquesta és recollir joguines per repartir entre famílies vulnerables. L'any passat, la proposta ja va ser un èxit i, per aquest motiu, l'associació ha decidit tornar-la a impulsar aquest any.

Les joguines es poden deixar durant tot el dia d'avui, dissabte 11 de desembre, al al local del carrer Caamaño,18, La Xarxa obrirà tot el dia entre les 10 i la 1 del migdia i entre les 3 i les 7 de la tarda. Totes les que es recullin seran repartides el 18 de desembre. La Xarxa de Suport Mutu, un pacte de confiança de veïnatge