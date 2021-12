Aquest dissabte 11 de desembre s’ha celebrat la jornada «Cooperació i solidaritat a l’era global», amb experts de la Universitat de Girona i la participació de les entitats del territori.

L’acte, que ha tingut lloc a la sala La Cate de Figueres, ha comptat amb la intervenció inicial Pau Lanao, membre de la Coordinadora d’ONG Solidàries: “En un moment en què la societat tira cap a l’individualisme, és important parlar de cooperació i solidaritat, que són els valors que estructuren la nova manera d’entendre la societat".

La taula rodona ha comptat amb Marco Aparicio, president de l’Observatori DESC i professor de Dret Constitucional de la UdG; Silvia Llach, vicerectora de Territori i Compromís social de la UdG; M. Rosa Terradellas, pedagoga i professora de la FEP/ UdG, membre del grup de recerca de GRECA i directora de la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la UdG; i Alicia Baltasar, doctora en Salut i Qualitat de Vida, professora d’Infermeria Comunitària a la Facultat d’Infermeria de la UdG i cooperant en projectes de Salut al Camerun.

El president de l’Observatori DESC Marco Aparicio ha emfatitzat en el concepte de cooperació, entès no com ajudar, sinó com a “crear espais de cooperació conjunts entre les poblacions, les comunitats o els grups per generar intercanvis i detectar quines amenaces es comparteixen”. En aquest sentit, ha fet una crítica contra els estats, que actualment operen com a peça clau per un determinant model econòmic totalment injust: “Com a tendència, els estats reforcen aquestes dinàmiques de despossessió del mercat i garanteixen la impunitat davant les vulneracions del dany social que es desprenen d’aquest model”.

Per afrontar-ho, Aparicio ha proposat treballar en el terreny –especialment allà on les injustícies es reflecteixen de forma més intensa–,desmuntar les dinàmiques de poder, i denunciar i acompanyar els moviments migratoris.

Per explicar la cooperació des de l’àmbit de la salut, la doctora en Salut i Qualitat de Vida Alicia Baltasar ha exposat la situació sanitària del Camerun, extensible a la gran majoria del continent africà: “Les bases on s’ha de construir el sistema de salut són molt poc existents i no són sistema gratuïts, per tant, accedir a la medicina occidental és una qüestió que crea moltes iniquitats a la població”. A més del factor econòmic, l’aplicació de la medicina occidental coexisteix amb altres tipus de medicines. “Això fa que per tant qüestions econòmiques com culturals, les persones solen acudir a la medicina occidental només en situacions d’urgència o després d’intentar solucionar-ho per la medicina tradicionals o altres mètodes no biomèdics”.

Baltasar ha destacat la creació de projecte com Insolàfrica, que treballen per reforçar els professionals sanitaris al Camerun i dotar-los d’instruments per donar confiança al pacient.

En l’àmbit de la cooperació i la universitat, Silvia Llach, com a vicerectora de Territori i Compromís social de la UdG, ha explicat la cooperació per al desenvolupament de la universitat, que encapçala “26 anys d’acció ininterrompudes”. “Anar avançant cap a la cooperació universitària i el compromís social de les universitats és un deure que tenim en tant que som universitats públiques al servei de la millora de la ciutadania i de la societat”

Segons Llach, les peces que formen part del compromís socials de la UdG són la cooperació universitària per al desenvolupament, el voluntariat, la igualtat de gènere, la inclusió, la promoció de la salut o la sostenibilitat ambiental, entre altres.

Finalment, M. Rosa Terradellas, directora de la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la UdG, ha tancat el torn de ponències fent èmfasi en la cooperació en el món educatiu: “En la meva trajectòria, educació i cooperació sempre han anat de la mà, en tant que l’educació té un poder transformador i ens pot fer millorar les condicions de vida de totes les persones, aquí i arreu del món”.

No obstant, ha advertit que davant un món global tan complex i imprevisible, el model de cooperació ha canviat, i això també s’ha de traduir en l’educació. “L’educació ha treballar per la cooperació i la solidaritat, per tant, cal fonamentar els valors, l’adquisició de coneixements i destreses per encarar aquest futur incert, i per saber aprendre al llarg de tota la vida”.

Aquesta jornada forma part del cicle «Moviments socials i reptes de Futur» que organitza la Fundació Josep Irla a les Comarques Gironines durant aquesta tardor-hivern. El projecte, coordinat per Dolors Bassa, neix amb la intenció de generar espais de reflexió i debat al territori sobre les qüestions claus d’avui com el feminisme, el dret del treball, el dret de l’habitatge, la solidaritat i la cooperació o el canvi climàtic.