Desenes de veïns de Vilafant s'han manifestat en contra de la variant que l'Ajuntament ha projectat i que inclou un pont de 120 metres de llarg a sobre del riu Manol. Des de la plataforma contrària carreguen contra el consistori per "haver tirat pel dret" sense fer cas de la moció que es va aprovar al ple on s'instava a l'Ajuntament a aturar el projecte.

A més, recorden que no hi ha un informe d'impacte mediambiental i consideren que és una obra "faraònica" que no necessita el territori. L'Oriol Quintana és un dels afectats. La variant li passa per la seva finca i recorda que Vilafant "ja té moltes infraestructures". "Tenim la MAT, l'N-260, l'AVE i l'autopista. Ara ens volen posar aquesta carretera. No ho entenem", assenyala.