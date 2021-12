La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades, l’any 2019 van morir 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les primeres 24 hores i 96 entre el dia 1 i els 28 dies. Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 28 setmanes, durant el naixement, o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida. Aquestes morts segueixen sent un tema tabú en la nostra societat, silenciat i minimitzat, provocant sovint que les famílies que pateixen una pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor. Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats, que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més visibilitat, reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill.

Cada vegada son més nombrosos els ajuntaments que treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement per les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies. Es tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de les famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part.

Per aquest motiu, des d’ERC l’Escala han demanat a l’equip de govern que doti als cementiris del municipi, com a mínim al de l’accés que és el que actualment s’està utilitzant, d’espais de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d’éssers estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i neonatal, donant-li la importància que es mereix.