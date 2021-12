L’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Llançà, al capdavant de la qual hi ha la regidora Sònia Sarola, ha impulsat la iniciativa solidària que, per Nadal, totes aquelles persones que estan soles puguin estar acompanyades en aquest dia tan especial. «Com a alcaldessa, el més important són les persones i esperem que no hi hagi ningú sol a Llançà per Nadal», ha manifestat l’alcaldessa Núria Escarpanter.

Per assolir aquest objectiu, el consistori llançanenc ha previst obrir el 25 de desembre el Casal de la Gent Gran, per oferir un dinar especial a totes aquelles persones que prèviament s’hagin inscrit. L’objectiu és, segons ha explicat l’alcaldessa, donar una bona acollida a aquestes persones. La campanya s’ha ideat amb el lema Per Nadal, que ningú estigui sol. L’interès que té l’equip de govern, format per Junts per Llançà i el PSC, és «que tinguem la sort que, malgrat que ho tinguem tot preparat, ningú hi estigui interessat i, així entendrem que, afortunadament, el dia de Nadal no hi ha tanta gent que el passa sol com dèiem».