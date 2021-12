Fa ben bé deu anys que l’Ajuntament de l’Escala insisteix davant les administracions que les platges d’Empúries perden sorra de manera sistemàtica i que no es va recuperant. «Empúries és un espai fonamental des del punt de vista patrimonial, cultural i turístic. Tenim tot aquest sector, des del pont d’accés al passeig fins al final del nostre terme, molt exposat als temporals de llevant i els darrers anys, sobretot els darrers deu anys, això s’ha accentuat. Aquestes platges estan en cert perill de retrocés i nosaltres hem demanat a les administracions que en tenen competència que en tinguin cura». Amb aquestes paraules descriu la situació l’alcalde, Víctor Puga.

Ell mateix afirma que preservar aquest entorn no ha de ser una prioritat únicament de l’Escala sinó que ho ha de ser per a tot el conjunt del territori. «Parlem d’un referent del país pel que fa a patrimoni», ha dit Víctor Puga.

D’uns anys ençà, l’Ajuntament de l’Escala ha fet inversions per millorar tota aquesta zona, especialment la primera línia de mar. «Aspirem a què els fons europeus ens donin un cop de mà», comenta l’alcalde, que també destaca com d’important és intervenir en la millora del passeig d’Empúries també: «Entre el 2021 i el 2022 destinem una inversió de prop de dos milions d’euros, una quantitat que, per a un pressupost com el nostre, és que són molts i molts diners. Però demanem el suport de totes les administracions perquè sols no podem».

L’Ajuntament ha calculat que pel passeig d’Empúries hi poden arribar a passar un parell de milions de persones al llarg de l’any. En gran part, aquest passeig es va fer el 1992 i, segons el consistori, requereix de manteniment. «Ara, hem fet una primera inversió d’uns 300.000 euros que es destinen a canviar les passeres de fusta. A més, invertirem 450.000 euros en el reasfaltatge d’una part del passeig i en la millora de l’enllumenat i dels serveis públics. I després intentarem prolongar el passeig des de Sant Martí d’Empúries fins al Riuet, amb la clara voluntat de donar-li continuïtat fins al final del nostre terme», ha anunciat Víctor Puga.