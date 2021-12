L’Ajuntament de Peralada va aprovar, en un ple extraordinari celebrat dijous passat, el pressupost municipal per al 2022, que puja als 3,9 milions d’euros. En el capítol d’inversions, que puja a 788.000 euros, hi destaquen els 500.028 euros per a l’ampliació de l’institut de Peralada, inaugurat el passat curs escolar (2020-21). El ple de dijous també va aprovar la proposta per la designació d’un òrgan col·legiat com a representant del Consell Escolar de l’Institut.

L’Institut Peralada ha aconseguit ser un dels centres a qui la Unió Europea ha atorgat finançament per al projecte Erasmus+, amb el títol «Un centre que aprèn», basant-se en activitats de formació del professorat per a la millora dels resultats d’aprenentatge dels alumnes. Dins d’aquest pressupost municipal per a l’any vinent, l’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Peralada compta, també, amb 40.000€ per a la millora de les barreres arquitectòniques, un projecte escollit en els Pressupostos Participatius que es convoquen anualment. A més, destinaran 60.000 euros a l’arranjament d’uns 50 metres quadrats de la muralla, incloent-hi les tasques d’enderroc i enjardinament. «Volem destinar una inversió al manteniment del clavegueram del municipi», explica, també, l’alcalde de Peralada, Pere Torrent, fent un bon balanç de l’aprovació del pressupost.