Els socialistes de Llançà i Portbou han organitzat, el 3 de desembre, un acte per presentar la nova agrupació de Llançà-Portbou. En aquest acte, que s’ha celebrat a la Casa de Cultura llançanenca, el PSC ha fet públics els noms dels membres de la nova executiva de l’agrupació: Francesc Guisset, primer secretari; Gael Rodríguez, secretari d’organització; Laia Guisset i Rafa Díaz, secretaris de cohesió social, i Elsa Rodríguez i Judith Bellido, secretàries de comunicació i xarxes socials. El futur primer secretari del PSC, Salvador Illa, va assitir a l’acte per donar el tret de sortida a aquesta agrupació creada en plena pandèmia. Sílvia Barris, tercera tinenta d’alcaldia de Llançà, va presentar la nova executiva tot destacant «la simbiosi perfecta de l’experiència i joventut» i va remarcar la «col·laboració i el treball conjunt entre els dos municipis».

Francesc Guisset, primer tinent d’alcaldia de Llançà, per la seva part, va recordar que «la clau municipalista de les candidatures del PSC també és unir esforços per crear una agrupació forta i vestir candidatures importants per als dos municipis, per compromís amb la gent del poble i treballant pel municipi».

Elsa Rodríguez, regidora de Joventut de Llançà, va remarcar «la importància dels joves a la nova executiva de l’agrupació» i va comentar que «una de les prioritats són les polítiques juvenils i la relació dels joves amb la política». Gael Rodríguez, secretari d’organització i portbouenc, va explicar que «a Portbou, ja hem plantat la llavor per fer créixer un nou projecte municipal progressista, de poble, de present i de futur. Aquesta llavor l’estem regant bé, de la millor manera que sabem».