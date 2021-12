El PSC Portbou ha denunciat la manca de polítiques juvenils al poble. “La regidoria de joventut compta amb un pressupost de 10.000 euros, això no una renúncia explícita a fer polítiques per als i les joves de Portbou” han explicat els socialistes. El PSC proposa reobrir l’espai jove i recuperar la figura del dinamitzador per l’espai cívic. Els socialistes consideren que “hi ha coses que no poden esperar al poble, i una d’elles són les polítiques per al jovent”.

“El PSC de Portbou té tots els motors engegats de cara a les eleccions de l'any 2023 preparant un programa i una candidatura per posar en marxa Portbou”, si més no són paraules de Gael Rodríguez, secretari d’organització del PSC de Llançà-Portbou. "Som plenament conscients que a unes eleccions ens hem de presentar amb una proposta clara, malgrat això, hi ha diferents qüestions que no poden esperar un any i mig, com l'abandonament als joves per part del govern municipal o la inseguretat" han explicat els socialistes.

Els socialistes creuen que és molt greu que l'Ajuntament de Portbou no faci polítiques juvenils, ja que consideren que “l’equip de govern no confia en els joves ni té ganes de fer res per aquest col·lectiu. La mostra són els 500 euros de pressupost anual per a l’àrea de joventut”. És per aquesta raó que, l'equip socialista, des de la seva postura d'oposició de carrer, ha enviat una carta sol·licitant a l'alcalde i a la resta de l'equip de govern que moguin fitxa en aquest aspecte i que comencin a donar confiança als joves del poble amb un espai jove que vagi acompanyat de la figura d'un dinamitzador o una dinamitzadora.

Gael Rodríguez ha afegit que "els joves necessitem un espai on poder reunir-nos, passar-nos-ho bé i compartir estones i activitats. Creiem que aquest espai també pot contribuir a la creació d'associacions de joves i lleure al poble i que en conseqüència la vida sigui més dinàmica al municipi. Les polítiques juvenils també passen pels espais, i per tant un espai i un dinamitzador que pugui també assessorar/ajudar en temes educatius, laborals, sexuals, entre altres és important per a que els joves de Portbou continuïn al poble".