El 5 de desembre s'ha commemorat el Dia Internacional del Voluntariat, un moment de l’any dedicat a reconèixer la implicació de persones voluntàries d’arreu del món, que aporten el seu temps i les seves mans per fer possible un món social i ambientalment més just. Amb motiu d'aquesta jornada, el 12 de desembre s'han programat activitats de voluntariat, amb el lema «Actuem per la natura, fem voluntariat als Parcs», i la proposta consisteix a participar en una campanya d’extracció d’espècies exòtiques invasores als Parcs Naturals d’arreu de Catalunya.

A l'Alt i el Baix Empordà, s’han organitzat activitats de voluntariat per tal d’erradicar diferents espècies vegetals que suposen una amenaça per a l’equilibri ecosistèmic dels espais naturals, com és l’ungla de gat, l’atzabara, el carpobrotus o la canya.

Aquest és el programa:

Parc Natural de Cap de Creus, al Port de la Selva.

De 10 a 13 hores. Es demana als voluntaris que portin guants a les mans per retirar la planta Ungla de gat (Carpobrotus edulis) de la zona del voltant del far de s’Arenella. Aquesta és una espècie nativa de Sud Àfrica, que s’ha utilitzat durant molts anys en jardineria i per fixar les dunes del litoral. L’any 2011 es va catalogar com a espècie exòtica invasora. Per això amb la seva extracció s'afavoreix el creixement de les espècies autòctones de la zona. L'activitat està organitzada per l’Associació la Sorellona, amb la col·laboració del Parc Natural del Cap de Creus.

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, a Pals.

De 10 a 12.30 hores. Durant la jornada es portarà a terme una explicació sobre la flora invasora per donar pas a la retirada d’ungla de gat. Les espècies invasores alteren els ecosistemes que trepitgen. Desplacen, i fins hi tot eliminen, les autòctones, causant un impacte dramàtic a la flora i fauna locals. Per això s'ha planejat una retirada profunda d’ungla de gat a la zona de Ràdio Liberty de la Platja de Pals. Cal portar guants i calçat còmode. L'activitat l'organitzen Salvem la Platja de Pals i la Taula de Voluntariat dels Espais Protegits de l’Empordà, amb la col·laboració de Gent del Ter.

Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, a Colera.

De 10 a 13.00 hores. Es proposa l'extracció de la planta Solanum Sisymbriifolium, més coneguda com a Matacavalls, perquè és considerada nociva per al bestiar. És de la família de les solanàcies i prové de les zones temperades d’Amèrica del Sud. A les zones temperades es comporta com una planta anual que pot arribar a fer 2 metres d’alçada i formar creixements densos que desplacen la vegetació autòctona de les pastures i de les zones rurals. L'activitat l'organitza l'Associació Som Mar, amb la col·laboració del Paratge Natural de l’Albera i l’Ajuntament de Colera. Es recomana portar guants, aigua i calçat còmode

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, a Sant Pere Pescador

De 10.30 a 13.30 hores. La jornada té per objectiu l'eliminació de canyes i altres espècies de flora invasora que es troben esteses en la zona de dunes i reredunes de la Platja de Sant Pere Pescador, dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. En les ribes del riu Fluvià es troba present la canya (Arundo donax), considerada com una espècie invasora amb un impacte negatiu sobre els ecosistemes i biodiversitat de casa nostra. Durant el temporal Glòria molts rizomes d’aquesta planta al·lòctona van ser transportats pels rius arribant a les platges. Aquestes arrels estan brotant en les zones de duna i desplacen la vegetació autòctona, per això és important eliminar-les i no deixar que s’estenguin. L'activitat l'organitza l'Apnae, amb la col·laboració de la Iaeden, els Xots de Castelló d'Empúries i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

Per participar en alguna de les jornades és necessària inscripció prèvia. Un cop realitzada la inscripció, els participants rebran un correu amb la confirmació de la inscripció, informació sobre el lloc de trobada i el material necessari.