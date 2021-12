El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha ampliat els seus avisos per vent amb dos més per acumulació de neu i perill per mala mar, especialment a l'entorn del cap de Creus (Alt Empordà) i el de Begur (Baix Empordà), on les onades superaran en les properes hores els 2,5 metres d'altura.

Per a les properes hores, es preveu que la neu caigui amb més intensitat a la vessant nord dels Pirineus, on també bufarà fort el vent. El Meteocat, d'altra banda, ha ampliat aquest diumenge el seu avís per fort vent davant la previsió que el temporal es prolongui fins a la nit de demà dilluns i afecti més comarques. En la jornada d'avui, el vent bufarà més fort a la meitat sud del territori, mentre que demà està previst que ho faci al Pirineu i Prepirineu. Protecció Civil ha informat que, fins a aquest migdia, els serveis d'emergències havien rebut un total de 143 trucades per incidents ocasionats pel vent. La majoria van ser del Barcelonès (63) i el Baix Penedès (24) i cap d'elles per causes greus. Les ratxes de vent més fort registrades en les últimes hores pel Meteocat s'han donat a Font-rubí (Alt Penedès), amb 85,7 quilòmetres per hora, i a Hostalets de Piera (Anoia), amb 82,1 quilòmetres per hora. La temperatura màxima d'aquest diumenge s'ha anotat, fins a les 13:30 hores, a Sant Pere Pescador (Alt Empordà), amb 13,9 graus, i la mínima a l'aeròdrom de Das (Cerdanya), amb menys 5,5 graus. El Meteocat ha avisat també de marejada, amb molt perill, a les aigües del cap de Creus i Begur, on les onades superaran en les properes hores els 2,5 metres d'altura.