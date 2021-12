Consol Cantenys Arbolí (Figueres, 1962) és diplomada en Gestió i Administració Pública per la Universitat de Girona. Funcionària de l'Administració de Justícia en serveis especials. Va entrar a l'Ajuntament de Vilafant com a regidora el 2003. Ocupa l'alcaldia, en representació del PSC, des de 2009. Va ser presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i diputada provincial.

Cantenys ens rep en el seu despatx de l’alcaldia de Vilafant. Amb ella repassem alguns dels temes importants que el municipi té damunt la taula.

S’acosta el moment de tancar el pressupost per a l’exercici del 2022. Com tenen la seva redacció?

Hi estem treballant, tenint en compte la situació actual del moment, amb una baixada dels ingressos que teníem els anys anteriors i malgrat que hem aplicat una pujada moderada de les ordenances. Una pujada que no compensa tot el que ens deixa de pagar la Generalitat, el que deixem de cobrar de l’IBI de l’Autopista, el que deixem de cobrar dels impostos d’activitats econòmiques –perquè també han canviat de format i també baixen–... Malgrat tot això, esperem no tenir problemes per poder-lo aprovar. Hi ha projectes molt interessants que hem de tirar endavant, com són tots els del pla d’obres i serveis que són importants i els dels fons Next Generation, que són una oportunitat molt bona per a municipis petits com el nostre. I, evidentment, continuem fent la mateixa política de contenció de la despesa que hem mantingut sempre, ara més que mai, i tirant endavant tots els projectes que puguem.

Parla d’oportunitats amb els fons europeus. Quines poden ser per a Vilafant?

Hi ha unes línies molt interessants, especialment amb el tema d’eficiència energètica dels edificis municipals, que és on ja hem començat a treballar. A l’edifici de l’Ajuntament, ja està funcionant la instal·lació. Podem dir que gairebé el 90% de l’energia que consumim a l’Ajuntament també la produïm. També pensem en les escoles. Ara tenim el projecte de la comunitat local energètica de Les Mèlies que servirà per produir l’energia que necessita el centre i l’excedent podrem compartir-lo amb els veïns de l’entorn. Hi ha una línia molt important en tot el que fa referència a renovació de calderes, de carburants fòssils, tot el tema de consum... i estem treballant en diferents projectes on podem incloure tots els vehicles municipals i la recerca d’una mobilitat més sostenible.

La negociació amb els grups de l’oposició per aprovar el pressupost és oberta?

Sí, nosaltres estem oberts al diàleg perquè no hem treballat mai de cap altra manera, ni quan teníem majoria, ni ara. Sempre hem treballat els pressupostos amb els grups de l’oposició, amb tota la transparència i els números sobre la taula i, evidentment, comptem que, com cada any, siguin suficientment raonables per entendre quins projectes es poden tirar endavant. A més, coincidim bastant amb alguns grups en els objectius i què és el que fa falta al poble. Per tant, jo crec que no hi haurà problema.

Millorar la connexió i la relació entre els diferents nuclis de Vilafant sempre és a l’ordre del dia.

Sí, la veritat és que és un tema que ens preocupa. Hem fet una feina interessant durant aquests anys, que ens ha ajudat molt, com ha estat impulsar el pavelló d’esports, l’àrea esportiva i l’institut. Això ha fet més que totes les polítiques que puguem desenvolupar nosaltres de conscienciació, de coneixement i de participació de la gent a la vida pública de Vilafant, perquè aquests equipaments són imprescindibles. Ara, amb el nou institut que s’ubicarà a la zona esportiva, s’incrementarà el moviment, però necessitem un element bàsic que és la mobilitat. Resoldre la mobilitat. Ha de ser fàcil poder-nos desplaçar entre els diferents nuclis del municipi no haver d’utilitzar el vehicle particular. Aquesta, jo diria, que és la nota que ens faltaria per fer un pas més en la cohesió de Vilafant.

Aquesta mobilitat se segueix pensant treballant amb l’empresa Fisersa, de la qual Vilafant n’és accionista?

Sí. El consell d’administració de Fisersa ja va agafar aquest compromís l’any passat, després d’insistir molt, de tirar endavant. També hem parlat amb la Generalitat, perquè entenem que hi ha de participar, és una mobilitat supralocal i ells hi estan disposats. Fisersa està treballant en la reordenació de les seves pròpies línies de transport públic dins de la ciutat de Figueres per poder acabar d’arribar millor als barris i a Vilafant. És un tema que està bastant madur, fa molts anys que hi treballem i esperem que ben aviat es pugui resoldre perquè per a nosaltres és imprescindible.

Parlem dels nuclis exteriors –Arengada, Camps dels Enginyers, les Forques, Pont del Príncep...–, però el nucli antic també té un pes, històric i veïnal.

Per descomptat. En el nucli antic hi hem fet unes actuacions urbanístiques molt interessants, com l’arranjament de tot el carrer Figueres i la reforma del Cau i tot el seu entorn. Hem aprovat el projecte de remodelació de la Rectoria, però té un cost de 800.000 euros i haurem de trobar el moment oportú per aconseguir ajudes per poder-ho tirar endavant. S’ha posat en servei l’aparcament, i s’han fet moltes altres coses al nucli antic. Ara mateix, també estem treballant des del pla d’habitatge per ajudar les propietats d’immobles tancats per rehabilitar-los i, per tant, poder-los posar al mercat. Aquesta és una feina important que va començar fa dos anys, però que ha de tenir continuïtat. I amb la campanya que fa anys que fem de reforma de façanes, finestres... Totes aquestes ajudes s’estan gestionant des de l’Ajuntament i això té molt impacte en el nucli antic, perquè són subvencions interessants per a aquells propietaris que potser per si sols no ho farien. Crec que s’ha de continuar per aquí i crec que s’està fent molt en la transformació del nucli històric, que és com ha de ser, perquè és on tenim els edificis noucentistes més interessants de Vilafant.

La seguretat ciutadana preocupa molt els municipis d’aquesta àrea de la comarca.

Vilafant, per les coses bones i per les dolentes, estem molt enganxats a la ciutat de Figueres i, per tant, el tema de la seguretat ciutadana, quan hi ha problemes, no només afecta la ciutat, sinó que s’escampa pels municipis del voltant. Estem treballant molt intensament amb els Mossos perquè per a nosaltres, només amb els efectius de la guàrdia municipal, és impossible poder-hi arribar i això són vasos comunicants. Tampoc estem en un punt on hi hagi incidents molt continuats, però sí que, de tant en tant, hi ha algun robatori, una entrada a domicili i això, evidentment, preocupa i hem d’intentar controlar-ho. És un tema que se’ns escapa de les mans com a municipi, perquè amb les eines i els recursos que tenim no hi podem fer front.

Vilafant, amb més de cinc mil habitants, hauria de tenir biblioteca pública. És un dels temes que tenen pendents de resoldre amb la veïna Figueres.

Amb la ciutat de Figueres sempre hi hem tingut molt bona relació, però en molts dels temes que tenim compartits no ens en sortim. No ens en vam sortir en els anteriors governs, i no ens en sortim ara. En l’anterior mandat es va fer tot un treball sobre aquest projecte. Nosaltres vam concórrer als ajuts de la Diputació, quan va sortir la convocatòria per poder redactar projectes per biblioteques i aleshores se’ns va proposar des de la mateixa Diputació i, també des de la Generalitat –des del Servei de Biblioteques–, que havíem de fer un treball conjunt amb Figueres per compartir recursos i nosaltres ens hi vam llançar de cap. Som els primers a qui interessa moltíssim la biblioteca. I nosaltres hi creiem en el fet de compartir de forma territorial els beneficis i els costos. I vam fer tot un treball de reforma del mapa de biblioteques de Figueres, Vilafant i del seu entorn. Es va aprovar per part dels dos ajuntaments, però d’això fa quatre anys. Estem sempre allà mateix. Vilafant necessita i ha de tenir una biblioteca, perquè ens toca, i fa molts anys que ens toca, però com que Figueres no s’acaba de definir, doncs tot això està aturat.

Hauran de canviar d’estratègia.

És evident que hem de tenir una conversa amb tots els grups i tots els regidors per revisar amb profunditat tot aquell treball que s’havia fet, i en el qual tothom hi creia i tothom hi apostava. Cal veure si el deixem en el calaix i quan hi hagi la propera convocatòria anem per lliure, a la nostra. Tenim molt clar que la volem posar on ara hi ha el camp de futbol, perquè es trasllada on hi ha els equipaments esportius. Per tant, la biblioteca en el nucli antic seria una aposta molt potent per al municipi.

La variant de la carretera de Borrassà i el nou pont sobre el Manol que impulsa la Diputació han trobat oposició veïnal. Què en pensa?

Nosaltres continuem exigint que aquesta obra tiri endavant. Aquest passallís s’ha de treure i la carretera s’ha d’acabar d’arreglar. El que no és lògic és que hi hagi un tram de carretera arreglada i l’altre tram de carretera, que era el més perillós, segueixi com sempre. Hem anat darrere la Diputació perquè es faci, i el que també estem exigint ara és que es faci bé. Sí que hem demanat a la Diputació que, si es tira endavant, que esperem que sí, hi ha d’haver una comissió de seguiment ambiental com el mateix projecte exigeix i l’Ajuntament ha de formar part d’aquesta comissió perquè mediambientalment aquest projecte es faci amb totes les garanties. Ningú es vol carregar res, al contrari, el que volem és resoldre un problema que tenim a Vilafant.

El nou Pla general d’ordenació urbana (POUM) de Vilafant va ser aprovat inicialment el desembre de 2018, però l’Ajuntament encara no ha aconseguit la seva aprovació definitiva. L’alcaldessa, Consol Cantenys, considera que aquest «és un tema cabdal» per al futur del municipi.

Com tenen la tramitació del nou POUM, és optimista?

Esperem poder desencallar-lo després de les darreres converses amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El procés estava parat pel tema del sector del Rec Susanna –sempre acabem allà mateix–, que implica l’Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament de Vilafant. Havíem de superar un pla especial que s’havia fet en el seu moment, però que no es pot tirar endavant perquè no reflecteix la realitat. Va quedar aturat i no es podia desenvolupar res perquè els costos que revertien a la urbanització eren inassumibles. Tot aquest sector s’havia de refer. Ara hem arribat a un acord amb Figueres, s’hi està treballant i, en principi, sembla que l’ACA ens donaria el vistiplau per ja poder portar el Pla general a l’aprovació provisional. No m’atreveixo a donar data, perquè fa dos anys que estem pendents d’aquest informe. Soc optimista en el sentit que ara, a l’Ajuntament de Figueres, l’interessa. Fins ara, ells anaven més endarrerits i no tenien cap mena de pressa per resoldre aquests temes compartits.

No acabo d'entendre l'ambigüitat de Figueres amb l'estació intermodal

Vostè sempre ha defensat l’estació intermodal de Figueres-Vilafant amb tots els serveis en un sol punt. L’ha sorprès la indefinició de Figueres?

Vaig quedar bastant parada quan vaig veure el seu nou Pla general, i no ho acabo d’entendre. El POUM ha de ser una projecció de quina ciutat vols i entenc que aquest tema hauria d’estar superat per la ciutat de Figueres. Mentre ells continuïn amb aquesta ambigüitat, es fa més difícil que la gent ens prengui seriosament. A quantes ciutats els agradaria tenir una estació intermodal i d’alta velocitat? Tenim un potencial des de fa anys que no estem aprofitant.

Considera que l’estació d’autobusos també s’ha de traslladar en el futur?

I tant, la intermodalitat tant s’entén de trens com de busos, tots els tipus de transport públic. Si volem aquesta estació intermodal, és perquè la gent quan arribi aquí es pugui moure al llarg del territori amb el mitjà que vulgui. És indispensable, una cosa sense l’altra quedaria coixa. L’experiència de totes les ciutats i països importants ens fa veure que, quan baixes del tren, tens a la teva disponibilitat tots els mitjans per poder-te moure. Això és imprescindible. El que no és lògic és que baixis de l’estació de l’AVE i hagis d’agafar un bus o un taxi per anar a l’estació de busos de Figueres, que està com està.