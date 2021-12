Els regidors no adscrits a l'Ajuntament de Figueres - Figueres Futur - han aprofitat la visita que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet aquest dijous a la ciutat de Figueres per entregar-li la seva proposta de crear la Regió Policial Girona Nord.

Els regidors Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández es van presentar a l'ajuntament en el moment que hi havia el conseller per fer-li arribar en persona l'argumentari que defensen per crear una regió que suposi tenir més agents dels Mossos d'Esquadra i recursos a la comarca.