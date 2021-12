El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha ressaltat la importància de la cooperació transfronterera en la prevenció i extinció d'incendis a banda i banda dels Pirineus tenint en compte que es tracta d'una zona "especialment vulnerable". Durant l'acte de cloenda del projecte 'COOPEREM' a Perpinyà, Elena ha exalçat "l'aliança" entre s administracions en un "treball en equip" per protegir un espai amb una "gran riquesa natural" però també amb molts "riscos". El conseller, però, ha evitat referir-se a la polèmica reconversió del parc de la Jonquera en un parc de voluntaris. Precisament, aquest dimecres un centenar de persones –entre elles alcaldes i representants municipals- es van tornar a concentrar al parc per protestar.

El conseller ha començat la seva intervenció assegurant que aquest ha estat un dels estius més complicats dels darrers anys i ha celebrat la tasca dels equips d'emergències per haver-ne "evitat molts i molt greus". En aquest sentit, ha posat en valor projectes com aquest en el qual les administracions treballen de la mà en una estratègia comuna.

"Durant els tres anys que ha durat el projecte ha servit per teixir una aliança davant de les emergències i per cooperar en la gestió operativa d'emergències i prevenció d'incendis en una zona vulnerable", ha assegurat Elena.

En aquest sentit, ha dit que es tracta d'una extensió amb una gran "riquesa natural" però amb molts "riscos". "Per les hectàrees de terreny, el vent, el clima, l'emergència climàtica però també perquè som una zona turística i de pas de mercaderies", ha dit. Tot això, ha afegit, fa un "conglomerat" que la fa especialment delicada.

Elena també ha assegurat que "segurament la pressió pel treball coordinat" ha sorgit de les "experiències viscudes i d'aprendre del passat", en relació als grans incendis que ha viscut l'Empordà. "Ens ha ajudat a entendre que hem de col·laborar per donar una resposta ràpida i per reduir el risc", ha remarcat. "Hem de donar-li continuïtat", ha conclòs.

El conseller, però, ha evitat fer referència a la polèmica per la reconversió del parc de Bombers de la Jonquera en un parc de voluntàris. La situació ha provocat la indignació dels municipis de la zona i diverses concentracions per reclamar que es reconsideri la posició. Mentrestant, el departament ha obert la convocatòria de places per als voluntaris.

En marxa des de fa tres anys

El projecte 'COOPEREM' va començar a caminar a principis del 2018 i s'ha tancat aquest dijous amb un pressupost total de 2,5 MEUR, 1,6 MEUR dels quals aportats a través del fons FEDER. L'objectiu: facilitar la cooperació operativa d'emergències i prevenció d'incendis forestals a banda i banda de la frontera.

La iniciativa ha permès redactar un pla de cooperació operativa transfronterera d'emergència, un programa de formació en doctrines operatives entre comandaments dels dos països i s'han millorat els sistema d'informació sobre les infraestructures de prevenció. A més, s'han adoptat mesures per reduir la combustió forestal en un total de 240 hectàrees i s'ha fet un estudi de vulnerabilitat a les zones habitades de la Jonquera i el Pertús, entre d'altres.