La brigada de Rosersa està treballant en la senyalització del nou aparcament per a motocicletes que s’està habilitant en la confluència entre la riera Ginjolers i el carrer Tarragona. Aquesta actuació respon a la voluntat per millorar la visibilitat i la seguretat de la circulació en aquest punt concret de la riera, adjacent a un pas de vianants. L’existència fins ara d’una plaça d’aparcament per a vehicles dificultava als conductors que transitaven pel vial tenir una bona visió dels vianants que es disposaven a creuar el carrer.

Davant aquesta problemàtica, s’ha optat per la substitució de la plaça d’aparcament destinada a turismes per l’aparcament de motocicletes que, ateses les seves menors dimensions possibilitaran una bona visibilitat, mentre que l’espai destinat anteriorment a motocicletes es destinarà a partir d’ara a turismes, amb capacitat per a dues places.