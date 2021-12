Sents a dir que els divendres, a Figueres, es fan trobades de persones que comparteixen la inquietud de practicar i aprendre idiomes. Et falta habilitat verbal per a l’ús de l’anglès i et crida l’atenció el reclam de l’activitat: «Divertim-nos parlant idiomes i coneixent gent nova. Tant si ets local com de l’estranger, pots venir sol i descobrir alguna cosa nova. Sigui com sigui, et convidem a unir-te a nosaltres. És gratuït». Per entrar a formar-hi part, t’has de registrar en una aplicació de mòbil, Meetup, i buscar el grup que t’interessa, en aquest cas, Figueres Language Exhange.

Ja està, t’hi has apuntat i saps que les trobades són tots els divendres, a les 7 de la tarda, en una pizzeria del centre de la ciutat. No saps qui t’hi trobaràs, però valores que pot ser una bona oportunitat assistir-hi, per ampliar, a través d’una conversa informal, el teu limitat vocabulari en anglès.

L’administrador del grup a Meetup és Ernest Martínez Casadevall, que va posar en marxa l’activitat fa un parell d’anys a Girona. Una de les assistents a aquestes trobades, la figuerenca Anna Bagué Martí, es va engrescar a importar la idea a la capital de l’Alt Empordà, a principis del 2020. La pandèmia, com en pràcticament tot en les nostres vides, també va estroncar l’agenda de les reunions de conversa el març d’aquell any, però aquest juliol passat es van poder reprendre amb molt d’èxit. «Acostumem a ser entre dotze i quinze persones cada divendres», somriu Anna Bagué. Tant ella com Ernest Martínez destaquen que les trobades són molt informals, que no cal gaire compromís i que tothom pot arribar i marxar a l’hora que vulgui. «Ve gent de diferents procedències i de diferents edats, i també amb maneres de pensar diferents, però tots tenen en comú que són persones obertes a conèixer gent i practicar idiomes», afirmen.

Entre els usuaris del grup hi ha l’Ascensió, que treballa de terapeuta i explica que, per a ella, aprendre anglès és un interès professional i personal. «Venir a aquestes trobades m’aporta seguretat a l’hora de parlar l’anglès. Jo estic estudiant aquesta llengua i he notat com, ara, quan fem speakings tinc més habilitat oral. A més, hi ha molt bon ambient i la bona relació que tenim fa que sigui més fàcil que la gent que entra nova se senti molt ben acollida», comenta l’Ascensió.

L’Anja, una fotògrafa alemanya que resideix des de fa un parell d’anys a Empuriabrava, també ha trobat en el Meetup de Figueres un espai per conèixer gent i compartir estones de conversa. «Quan vaig arribar aquí, vaig interessar-me per buscar algun grup de gent per sortir d’excursió, per parlar idiomes i vaig escriure a Google: “Com conèixer gent?” Jo soc una persona amb molts hobbies, m’agrada l’esport, l’aventura, la natura, l’art... i Meetup em donava resultats en moltes categories. Apuntar-me a aquest grup m’ha agradat molt», afirma l’Anja.

«Trobar-te amb persones amb inquietuds tan variades t’aporta nous aprenentatges» Anna Bagué Martí té 49 anys i treballa a l’Ajuntament de Roses. Explica que sempre li ha agradat practicar idiomes. «Vaig començar de ben petita amb el francès; després, l’anglès, i he estat vivint deu anys a Alemanya», comenta. És la coordinadora del Meetup d’idiomes a Figueres i, per a ella, és important que, a part de les converses en anglès, els participants també tinguin l’opció de parlar altres llengües. «De 7 a 8 practiquem l’anglès, però a les 8 sempre proposo crear subgrups per parlar alemany o francès», afirma. Ella va conèixer Meetup de la mà d’Ernest Martínez Casadevall, a Girona.